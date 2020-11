Reichspogromnacht: Wegen Corona - Jeder gedenkt für sich allein?

Kein Lichterzug zur Synagoge, keine "Lesung der Namen" der Ermordeten und Verschleppten – die öffentlichen Veranstaltungen zum 9. November, zum Gedenken an die Reichspogromnacht, sind, bis auf Gottesdienste, fast alle abgesagt. Digitale Alternativen sind zahlreich – trotzdem fehlt Entscheidendes.

1.200 niedergebrannte Synagogen, 7.500 zerstörte Geschäfte und 91 ermordete Menschen – das ist die düstere Bilanz der Novemberpogrome von 1938. Mehr als 30.000 jüdische Männer wurden damals rund um den 9. November verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt.

App-Spaziergänge und 3D-Museums-Touren

Eine Reihe von digitalen Angeboten ermöglicht es, ganz für sich der Opfer zu gedenken, aber auch sich bewusst zu machen, welch reiche Kultur damals zerstört wurde, zum Beispiel beim Blättern durch die neue Online-Fassung des Gedenkbuchs der Stadt München, das die Namen und die Biografien der ermordeten oder vertriebenen Münchnerinnen und Münchner in das kollektive Gedächtnis der Stadt zurückholt.

Andere Beispiele für digitale Gedenkmöglichkeiten sind das Jüdische Museum Franken in Schwabach, das auf einen Spaziergang per App einlädt: Dabei kann man mit dem Smartphone miterleben, wie einst das jüdische Leben in der Synagogengasse aussah. Auch auf Museumsbesuche muss man während des Teil-Lockdowns nicht verzichten: Die Website des jüdischen Museums Augsburg Schwaben lädt zu einer 3D-Tour durch die Ausstellungsräume und die ehemalige Synagoge Kriegshaber ein.

Auch virtuell kann Gemeinschaft entstehen

An Veranstaltungen, die ins Netz verlegt werden, können viel mehr Menschen teilnehmen - das würdigt die Kitzinger Dekanin Kerstin Baderschneider durchaus. Kitzingen ist das bayerische Schwerpunktdekanat der diesjährigen ökumenischen Friedensdekade, die vom 8. bis zum 18. November dauert. Auch Baderschneider musste den geplanten Lichterzug zur Synagoge absagen.

Immerhin seien einige Programmpunkte der Friedensdekade auch für den Einzelnen gut erlebbar: Ein Anruf bei der "Telefonandacht" oder ein Abstecher zur Kitzinger Mainbrücke, wo Impulse zum Nachdenken über den Frieden auf die Spaziergänger warten. Doch auch auf Onlineplattformen könne man nicht nur passiv zuhören, sondern sich in einem digitalen Raum austauschen und miteinander etwas gestalten.

Öffentliches Gedenken: Wichtige symbolische Dimension

Björn Mensing, Pfarrer an der evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte in Dachau, will die neuen digitalen Möglichkeiten ebenfalls nicht mehr missen. Trotzdem: Das gemeinsame öffentliche Gedenken habe eine ganz wichtige symbolische Dimension. Zum einen für die Überlebenden und ihre Familien, zum anderen für die Gesellschaft. Wenn sich etwa bei einem Gedenkgottesdienst Christen unterschiedlicher Konfessionen und Vertreterinnen und Vertreter von Politik und Zivilgesellschaft versammeln, so sei das für alle Beteiligten "ein wichtiger Akt“.

Erinnerungskultur wichtig gegen antisemitische Tendenzen

Und Kerstin Baderschneider meint, gerade angesichts aktueller antisemitischer Bedrohungen und Vorurteile brauche es immer auch eine öffentliche Erinnerungskultur: "Wir haben eine gemeinsame Verantwortung, das Geschehene immer wieder ins Bewusstsein zu holen, damit die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät.“