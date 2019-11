Reichspogromnacht: München gedenkt der Opfer

4.587 jüdische Münchnerinnen und Münchner haben im Holocaust ihr Leben verloren. Wie in jedem Jahr gedenkt München dieser Menschen am Jahrestag der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 - mit einer Lesung am Gedenkstein der zerstörten ehemaligen Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße.

Mehr als 20 Münchner aus Politik, Kultur, Justiz und Wissenschaft verlesen drei Stunden lang die Namen und Geschichten Münchner Jüdinnen und Juden, die Widerstand gegen die Nazis leisteten. Fast alle wurden umgebracht. Beginn ist um 11.30 Uhr.

Münchner Juden als Vorbilder

"Es ist eine Lesung kurzer Biographien von jüdischen Bürgern, die vor und während der NS-Zeit auf vorbildliche Weise für demokratische Werte einstanden, die den Grundwerten der republikanischen Verfassung treu blieben, sich aktiv dem Rassenhass widersetzten und Widerstand in Bereichen wie Politik, Justiz, Presse und Sozialwesen leisteten," so die Arbeitsgruppe "Gedenken an den 9. November 1938", die alle Gedenkveranstaltungen an diesem Wochenende organisiert. Diese jüdischen Bürger lebten und wirkten in München und fielen der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zum Opfer. Nur wenige konnten sich durch Flucht retten und nur wenige überlebten das KZ.

Lesungen am Gärtnerplatz und Thalkirchner Platz

Unter dem Motto "Sie waren unsere Nachbarn" erinnern am Sonntagnachmittag ab 16 Uhr Münchner am Gärtnerplatz an ihre damaligen jüdischen Nachbarn. Sie erzählen ihre Lebensgeschichten und zeigen, welche Lücken die Menschen hinterließen. So geht es unter anderem um die drei Schwestern Betty, Emilie und Mathilde Landauer, die sich für den Frieden, einen Acht-Stundentag und das Frauenwahlrecht eingesetzt haben, oder auch um den in die USA emigrierten Physiker Albert Einstein, der am Gärtnerplatz aufgewachsen ist.

Ab 18 Uhr lesen Jugendliche aus verschiedenen Schulen und Vereinen gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen am Thalkirchner Platz vor der Eisdiele die Namen der aus dem 19. Stadtbezirk deportierten und ermordeten jüdischen Bürger vor. Anschließend tragen Vertreter der jüdischen Gemeinde, der christlichen Gemeinden und des Muslimrats München – musikalisch untermalt - Gedichte und Briefe vor. Die Veranstaltung ist bis 20.30 Uhr geplant.

"Reichskristallnacht": Terror und Gewalt begannen in München

München hat bei den Nationalsozialisten eine entscheidende Rolle gespielt. Am 9. November 1938 hielt Josef Goebbels eine antisemitische Rede im großen Saal des Alten Rathauses und rief zum Pogrom gegen die deutschen Juden auf. Terror, Hass und Gewalt gingen ab da jahrelang von Bayerns Landeshauptstadt aus.

Eine brutale Hetzjagd auf Juden begann in ganz Deutschland. Unzählige Synagogen und jüdische Einrichtungen brannten. Tausende jüdische Geschäfte wurden zerstört und geplündert, Menschen wurden erniedrigt, ermordet und durch Gewaltaktionen in den Selbstmord getrieben. Allein aus München wurden mehr als 1.000 Männer ins Konzentrationslager Dachau verschleppt und dort festgehalten, gedemütigt und gequält.