Reichsbürgertreffen in Coburger Schule: Hausmeister entlassen

Nach dem Treffen von Reichsbürgern am vergangenen Samstag hat die Waldorfschule in Coburg einen Hausmeister entlassen. Er soll nach BR-Informationen seinen Generalschlüssel genutzt und die 55 Reichsbürger in die Veranstaltungshalle der Schule gelassen haben. Der Schulleiter bestätigte auf Nachfrage die fristlose Kündigung des Mannes.

Waldorfschule in Coburg: "Gezielter Angriff auf die Einrichtung"

Demnach habe sich der Hausmeister mit seinem Generalschlüssel heimlich Zugang verschafft, so Schulleiter Hans-Joachim Döhner. "Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass andere Hausmeister, Mitarbeiter oder Lehrkräfte, Eltern oder Schüler teilgenommen oder das Treffen unterstützt haben".

Die Schulleitung bezeichnet die rechtswidrige Veranstaltung der Reichsbürger als einen gezielten Angriff auf die Einrichtung, die Waldorfschulbewegung und ihre Werte.

Auch Kinder nahmen an Reichsbürgertreffen teil

Die Polizei war auf das Reichsbürgertreffen aufmerksam geworden und hatte die Schulleitung verständigt. Die Veranstaltung wurde aufgelöst, die 55 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter auch Kinder, wurden wegen Hausfriedensbruchs angezeigt.

Nach Angaben eines Polizeisprechers werde der Fall weiter untersucht. Auch der beschuldigte Hausmeister werde vernommen. Zu weiteren Straftaten bei der rechtswidrigen Veranstaltung sei es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gekommen.