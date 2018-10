"Reichsbürger": Zwei Jahre nach Polizistenmord in Georgensgmünd

Seit dem Mord des sogenannten Reichsbürgers Wolfgang P. in Georgensgmünd an einem Polizeibeamten ist das Bayerische Innenministerium konsequent gegen die Szene vorgegangen, so Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Demnach wurde 350 "Reichsbürgern" in Bayern die Waffenerlaubnis entzogen. Außerdem wurden 655 Waffen innerhalb der Szene sichergestellt. Das belegen aktuelle Zahlen des Bayerischen Innenministeriums.

"Reichsbürger"-Fall beim Bundesgerichtshof

"Reichsbürger" Wolfgang P. war im Oktober vergangenen Jahres wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Derzeit liegt der Fall beim Bundesgerichtshof. Die Verteidigung sieht Verfahrensfehler und will eine Verurteilung wegen Mordes nicht akzeptieren.

Gezielt auf Polizeibeamten geschossen

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der selbst ernannte Reichsbürger mit dem SEK-Einsatz gerechnet und gezielt auf die Polizeibeamten geschossen hatte. Ein SEK-Beamter kam damals ums Leben. Die Einsatz von Spezialkräften war laut Polizei nötig, da Waffen im Haus von Wolfgang P. sichergestellt werden sollten – zuvor hatte das Landratsamt dem Mann die waffenrechtliche Erlaubnis entzogen.

Nähe von Polizeibeamten zur Reichsbürgerbewegung

Noch immer kommen vereinzelte Meldungen von Behörden über sogenannte Reichsbürger, heißt es seitens der Polizei Mittelfranken. Allerdings "haben wir den größten Teil inzwischen aufgeklärt", so Dieter Hegwein vom Polizeipräsidium Mittelfranken. Auch gegen Polizeibeamte selbst laufen derzeit noch rund zehn Disziplinarverfahren, da sie der Reichsbürgerbewegung nahe stehen sollen.