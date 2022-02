Reichsbürger treffen sich in Coburger Waldorfschule

Die Polizei hat am Samstag ein Treffen von Reichsbürgern in einem Coburger Schulgebäude aufgelöst. Wie sich die gut 55-köpfige Gruppe Zugang zu der Schule verschafft hat, ist derzeit noch nicht geklärt.

55 Reichsbürger treffen sich in Walddorfschule

Nach Informationen der Polizei verdichteten sich am Samstag Hinweise, dass ein Treffen im Raum Coburg stattfinden sollte. Durch Kontrollen an den Zufahrtsstraßen der Stadt konnte schließlich der Ort des Geschehens ermittelt werden. Die Polizei umstellte die Waldorfschule in Coburg. In den Räumen trafen die Beamten auf 55 Personen, die alle dem Reichsbürgermilieu zuzuordnen waren.

Coburger Schule distanziert sich von rechtem Gedankengut

Der verständigte Schulleiter hatte keinerlei Kenntnis von dem Treffen und veranlasste eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Wie die Gruppe in das Schulgebäude gelangte, ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Schulleitung distanzierte sich klar von dem Vorfall und dem Gedankengut der Reichsbürgerbewegung.

Reichsbürger leugnen Existenz der Bundesrepublik

Die Reichsbürger leugnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und deren Rechtssystem. Das Bayerische Innenministerium rechnete der Szene im vergangenen Jahr rund 4.300 Menschen in Bayern zu. Das Spektrum der Reichsbürger reicht nach Behördenangaben von Querulanten, Staatsverdrossenen oder Verschwörungstheoretikern bis hin zu Geschäftemachern, psychisch Kranken und Personen mit geschlossenem rechtsextremistischem Weltbild.