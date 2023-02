Reichsbürger schießt mit Schleuder Stahlkugeln Richtung Polizei

Ein Mann soll in der Nacht zum Dienstag im Stadtteil Ramersdorf mit einer Zwille, einer Art Schleuder, Stahlkugeln in Richtung von Polizeibeamten geschossen haben. Wie das Polizeipräsidium am Mittwoch berichtet, handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Reichsbürger. Verletzt wurde niemand.

Reichsbürger mit Messern und Schreckschusswaffe

Der Betreiber einer Tankstelle hatte zufällig anwesende Polizisten darauf hingewiesen, dass sich in einer Glasscheibe an der Gebäuderückseite zwei Einschusslöcher befanden. Als sie den Schaden betrachteten, seien Stahlkugeln an ihnen vorbeigeflogen. Die Polizei zog einen Hund hinzu, der auf einer Baustelle weitere Geschosse aufspürte. Kurz darauf kontrollierten die Beamten in der Nähe der Tankstelle einen 52-Jährigen, der "reichsbürgertypische Parolen" geäußert und offen ein Messer mitgeführt habe. In der Nähe der Tankstelle fand sich die Zwille, eine Art Schleuder, in der Wohnung des Mannes die dazu passende Verpackung. Außerdem stellte die Polizei eine Schreckschusswaffe und weitere Messer sicher.

Tatverdächtiger zunächst wieder auf freiem Fuß

Mehrere Gegenstände ließen darauf schließen, dass der 52-Jährige der Reichsbürgerbewegung zuzuordnen sei. Er wurde wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt. Nach Aufnahme der Anzeige wurde er auf freien Fuß gesetzt. Bis dahin war er polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten.