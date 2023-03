"Reichsbürger"-Paar festgenommen: Kinder in Obhut des Jugendamts

Die Polizei hat am Donnerstag zwei mutmaßliche "Reichsbürger" in Regnitzlosau im Landkreis Hof festgenommen. Wie die Beamten am Freitag mitgeteilt haben, wurden damit mehrere Haftbefehle gegenüber einer 45 Jahre alten Frau und ihrem 47 Jahre alten Ehemann vollzogen. Zudem wurden die beiden Kinder des Paares von den Behörden in Obhut genommen.

Haftbefehle gegen mutmaßliches "Reichsbürger"-Ehepaar vollstreckt

Vor wenigen Tagen habe sich der Mann dem Vollzug eines Haftbefehls noch widersetzen können. Das Paar soll sich in der Vergangenheit gegenüber Behörden "äußert unzugänglich" verhalten haben, heißt es zur Begründung des Einsatzes bei der Polizei. Etwas konkreter wird die Staatsanwaltschaft Hof auf Nachfrage von BR24. Gegen die Frau habe wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe ein Haftbefehl vorgelegen. Gegen sie und ihren Mann habe es zudem sogenannte Erzwingungshaftbefehle wegen einer nicht näher genannten Ordnungswidrigkeit gegeben.

Der Mann sei laut Personen vor Ort schon in der Vergangenheit aufgefallen, da der 47-Jährige unter anderem mit den Neonazis der mittlerweile verbotenen Kameradschaft "Freies Netz Süd" zu tun gehabt haben soll. Die Rechtsextremen nutzten bis 2014 im nur wenige hundert Meter entfernten Oberprex eine Immobilie als Szenetreffpunkt. Dann wurde die rechtsextreme Gruppierung verboten und in diesem Zusammenhang auch das Haus beschlagnahmt.

Kinder in Obhut genommen, Hunde narkotisiert

Die Inobhutnahme der Kinder sei auf Anordnung des Familiengerichts geschehen. Einen entsprechenden Beschluss hatte das Jugendamt erwirkt. Weitere Angaben dazu wollten die Behörden aus Rücksicht auf die Kinder zunächst nicht machen. Weil das Wohnanwesen schwer zugänglich und mit mehreren großen Hirtenhunden abgesichert gewesen sei, sei neben einem Spezialeinsatzkommando auch ein Tierarzt im Einsatz gewesen. Er habe die freilaufenden Hunde vorübergehend narkotisiert.

Paar nach Zahlung von Kaution auf freiem Fuß

Bei der Festnahme entdeckten die Polizisten bei der Frau zudem einen verbotenen Elektroschocker. Der Einsatz dauerte nach Angaben der Beamten einen halben Tag. So habe die Frau bereits am frühen Morgen festgenommen werden können, der Mann hingegen erst im Laufe des Nachmittags. Warum, wollte die Polizei auf Nachfrage von BR24 nicht mitteilen. Der 47-Jährige habe sich jedenfalls nicht verbarrikadiert. Gegen Zahlung einer Kaution wurde das Paar schließlich wieder auf freien Fuß gesetzt.