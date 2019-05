Reichsbürger aus Erdloch wieder frei

Der Mann war in einer selbstgebauten Behausung in einem Steinbruch im Landkreis Lichtenfels festgenommen worden. Grund war eine nicht bezahlte Geldstrafe wegen Beleidigung. Weil der Mann untertauchte, wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Nach seiner Festnahme Mitte Mai zahlte er die 2.700 Euro und wurde aus dem Gefängnis entlassen, so die Ermittler.

Polizei konnte den Mann festnehmen

Anfang Mai ergaben sich Hinweise, dass sich der 50-jährige mutmaßliche Reichsbürger mit seinen Kindern in einem Steinbruch im Lichtenfelser Landkreis verborgen halten könnte. Am Samstagabend konnten die oberfränkischen Einsatzkräfte die drei Personen ohne Widerstand in Gewahrsam nehmen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Kinder sind wohlauf

Die Kinder waren wohlauf und wurden in die Obhut des Jugendamtes gegeben. Aufgrund des bestehenden Vollstreckungshaftbefehls lieferten Polizisten den 50-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die selbstgebaute Erdbehausung wurde zwischenzeitlich geräumt und wieder mit Erdreich aufgefüllt.