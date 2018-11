Reichhart will in die Höhe bauen

Im Koalitionsvertrag ist festgelegt, dass bis 2025 insgesamt 500.000 neue Wohnungen gebaut werden sollen. Eine beachtliche Summe, fehlt es doch überall in Bayern an Grundstücken. Wie will der neue Minister für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen?

Er werde sich genau anschauen, was Bauen so teuer macht, so Reichhart. "Was sind die Preistreiber, was muss man an der einen oder anderen Stellschraube drehen? Zunächst mal müssen wir schauen - wo können wir noch in die Höhe gehen."

Für Aufstockung bestehender Gebäude und Steuernachlässe

Und, so der bayerische Bauminister: "Wir haben auch immer wieder die Herausforderung, dass wir Grundstücke haben, die in landwirtschaftlichen Anwesen liegen, die aber nicht aufgegeben werden können, weil sonst sehr, sehr hohe Steuerzahlungen fällig werden.

Es kann nicht sein, dass es an hohen Steuerzahlungen scheitert, dass Familien Wohnraum finden." Dort werde man auch gemeinsam mit den Kollegen im Kabinett überlegen müssen, wie man dort rangehen kann.

Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit: alles unter einen Hut zu bringen: zum einen den riesigen Bedarf an Wohnraum, auf der anderen Seite aber auch den Willen, möglichst platzsparend zu bauen. Die zweite Herausforderung ist dann, diesen Wohnraum auch bezahlbar zu machen.

365-Euro-Jahresticket ist eine mittelfristige Planung

In die Zuständigkeit von Minister Reichhart fällt auch die Verkehrspolitik. Zum 365-Euro-Jahresticket für den öffentlichen Nahverkehr, das Ministerpräsident Söder ins Gespräch gebracht hat, sagte er: "Das ist eine mittelfristige Planung. Wir werden sehr schnell Gespräche aufnehmen mit dem Bund. Denn beim öffentlichen Nahverkehr sitzen die Kommunen, der Freistaat Bayern und der Bund in einem Boot und wir müssen dort überlegen, was können wir da gestalten." Anfangen will er zunächst bei Schülern und Studenten .

Überraschend im Kabinett

Der 36-jährige Reichhart war die Überraschung im neuen schwarz-orangen Kabinett. Er hatte sich schon aus der Landespolitik verabschiedet, nachdem er bei der Wahl vor vier Wochen kein Landtagsmandat mehr erringen konnte. Ausgewiesene Expertise für Wohnungsbau und Verkehr hat der Jurist nicht. Die Opposition sieht seine Berufung als "Geschenk" von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), weil Reichhart ihm als Chef der Jungen Union stets den Rücken gestärkt hatte. "Söder vergibt Posten nach Kompetenz", wehrt sich Reichhart.