Reichhart-Nachfolge: Das sagen die schwäbischen Favoriten

Gehandelt werden Kurt Gribl, der sich als Augsburger OB zurückziehen wird, die Landtagsabgeordneten Eric Beißwenger (Oberallgäu) und Klaus Holetschek (Unterallgäu), der Augsburger Landrat und Bezirkstagspräsident Martin Sailer sowie CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer aus Kempten.

Eine klare Absage kam von Martin Sailer: "Der Posten ist keine Option", erklärt er schriftlich. Er habe nach wie vor Freude an seiner Arbeit und wolle sich bei der Kommunalwahl im März zur Wiederwahl stellen. Sailer ist gleichzeitig schwäbischer Bezirkstagspräsident.

Gribl, Holetschek und Beißwenger halten sich bedeckt

Zurückhaltender die Reaktionen von Kurt Gribl und Klaus Holetschek. Gribl wolle sich nicht zu einem Bericht über einen möglichen Wechsel in die Staatsregierung äußern, so sein Sprecher gegenüber dem BR. Gribl beteilige sich nicht an Personal-Spekulationen.

Holetschek sagte auf BR-Anfrage, er beteilige sich "zum jetzigen Zeitpunkt nicht an der Diskussion", "das gebiete der Respekt vor dem Wähler". Eric Beißwenger verwies lediglich auf die Erklärung von Ministerpräsident Söder, die Personalfrage erst im nächsten Jahr zu entscheiden. Kreuzer hat sich bislang nicht geäußert.

Opposition fordert raschen Wechsel

Verkehrsminister Reichhart hatte seinen Rücktritt für Anfang kommenden Jahres angekündigt. Er will für den Posten des Landrats in Günzburg kandidieren. Die Opposition im Landtag forderte daher seinen raschen Rückzug vom Amt des Verkehrsministers.