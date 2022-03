Reiches Land, arme Jugend: Die prekäre Lage junger Menschen

Mehr als drei Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in Deutschland von Armut bedroht. Das bedeutet: Sie und ihre Eltern leben von weniger als 60 Prozent des mittleren Nettoeinkommens aller Haushalte. Tendenz steigend: Alleine im letzten Jahrzehnt stieg die Armutsgefährdungsquote unter den 18- bis 24-Jährigen von 22,7 auf 25,8 Prozent. Dabei hat im selben Zeitraum in Deutschland die Wirtschaftskraft deutlich zugenommen. Wie kommt das?

Aicha, Ceyda und Laura haben sich getraut, über ihre prekäre Situation in DokThema zu sprechen.

Aicha

Eine unbeschwerte Kindheit und Jugend hatte Aicha nicht.

Als Älteste von sechs Geschwistern muss die heute 22-Jährige früh Verantwortung übernehmen, weil ihre Eltern krank sind und von Hartz IV leben. Erst abends kann sie sich nach der Hausarbeit und der Versorgung ihrer Geschwister um die Schule kümmern. Dabei will Aicha unbedingt eine gute Ausbildung machen, um der Armut zu entkommen.

Aicha absolviert eine Ausbildung zur Bankkauffrau, macht parallel dazu ihr Fachabitur. Doch von ihrem Azubigehalt muss sie einen großen Teil für die Familie abgeben – denn sie ist Teil der sogenannten Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft. Mit 18 zieht sie schließlich nach vielen familiären Konflikten aus, bekommt keine finanzielle Unterstützung. Neben ihrer Ausbildung übernimmt sie mehrere Nebenjobs, um irgendwie über die Runden zu kommen.

"Wenn man sechs bis sieben Mal in der Woche arbeitet, dann noch Schule hat - man geht auch selber unter. Ich finde Jugendlichsein […] heißt, man findet sich selber, seine Träume, seine Wünsche, seine Ziele, wie man ist, wie man tickt. Und das geht einfach verloren, wenn man einfach nur unter Druck ist und eigentlich die ganze Zeit im Kopf hat - dieses Finanzielle. Das macht einfach alles kaputt." Aicha

Heute absolviert sie ein Fernstudium zur Betriebswirtin neben ihrer Arbeit in der Bank – und geht damit erneut über ihre Belastungsgrenzen hinaus.

Laura

Auch Laura will über ihre Vergangenheit nicht viel reden.

Das Jugendamt nimmt sie in Obhut, als sie sechs Jahre alt ist. Zu ihrer Mutter hat sie so gut wie keinen Kontakt, ihren Vater kennt sie nicht. Ihre Kindheit und Jugend verbringt sie zuerst in einer Pflegefamilie, später in einer betreuten Wohngruppe im hessischen Schwalmstadt. Hier findet sie ein richtiges Zuhause gefunden. Als sie 18 wird, heißt es dann aber: raus aus der Jugendhilfe.

Der Start in die Selbständigkeit ist hart für sie. Sowohl emotional als auch finanziell. Aber sie kämpft sich durch, studiert Soziale Arbeit und engagiert sich als Vorstand im Verein Careleaver.de.

Ceyda

Ceyda kam vor dreieinhalb Jahren aus der Türkei zurück.

Vier Jahre hat sie dort gelebt und ihr Abitur gemacht. Doch das wird hier nicht anerkannt. Eine große Enttäuschung für die damals 18-Jährige. Und eine Bremse für ihren Lebensweg. Ihren Traum, zu studieren, hatte Ceyda dann aufgegeben. Ziele hatte sie keine mehr.

Sie wohnt mit ihrer alleinerziehenden Mutter und ihrer Schwester zusammen, beide haben gesundheitliche Probleme. Die Familie lebt am Existenzminimum.

Aber im vergangenem Herbst hat sie neuen Mut gefasst. Seit September macht sie eine schulische Ausbildung zur Kommunikationsdesignerin. Der "Lichtblick Hasenbergl" hat ihr geholfen, an ihren Träumen festzuhalten, an ihr künstlerisches Talent zu glauben. Am Wochenende arbeitet sie im Supermarkt. Denn die Materialien, die sie in ihrer Ausbildung benötigt, sind kostspielig – das Geld vom Bafög-Amt lässt aber auf sich warten.

Wer hilft?

Der "Lichtblick Hasenbergl", eine Sozialeinrichtung im Münchner Norden, unterstützt Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien. Ohne das pädagogische Team des Lichtblicks wären Aicha und Ceyda wohl verloren. Es war in Krisenzeiten immer für sie da, und ist es auch heute noch bei Konflikten mit Behörden, aber auch in der Familie. Die Einrichtung füllt mit Erfolg die Lücke, wenn elterliche Fürsorge nicht ausreicht und Kinder durch das soziale Netz fallen.

Doch wie kann es eigentlich soweit kommen? Wieso können Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien oft nicht aus eigener Kraft der Armut entfliehen? Wo liegen die Fehler?

Gefangen in der Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft

Die Einführung von Hartz IV im Jahr 2005 hat Spuren hinterlassen, besonders bei jungen Menschen. Denn die Sozialgesetzgebung sieht vor, dass Jugendliche, deren Eltern Hartz IV beziehen, bis zum 25. Lebensjahr zuhause in der sogenannten "Bedarfsgemeinschaft" wohnen. Das heißt: Sie dürfen nicht ausziehen, es sei denn, sie können nachweisen, dass der Auszug zwingend notwendig ist. Ansonsten werden die Kosten für das Wohnen nicht übernommen.

In der Bedarfsgemeinschaft sind sie aber mitgefangen in einem System, das ihnen kaum Chancen lässt, die Armut zu überwinden. Denn auf Jugendliche, die ihre Zukunft gestalten wollen, wirkt sich die Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaft wie ein Bremsklotz aus: Einkünfte über 100 Euro wurden bis vor kurzem auf die Leistungen des Jobcenters angerechnet. Sparen können sie so nicht. Der Absprung in ein selbst bestimmtes, unabhängiges Leben mit eigener Wohnung und eigenem Einkommen ist auf diese Weise extrem schwer. Es gibt viele bürokratische Hürden zu überwinden, und nicht selten verzweifeln die jungen Menschen am Behördendschungel.

Als Careleaver oft allein gelassen

Careleaver - so werden junge Menschen wie Laura genannt, die im Heim oder in Pflegefamilien aufgewachsen sind, und sich im Übergang in ein eigenständiges Leben befinden. Und das sind viele: 2019 lebten hierzulande rund 140.000 Kinder und Jugendliche in Heimen und betreuten Wohngruppen. Bei drei von vieren wird die Jugendhilfe mit 18 beendet, obwohl sie laut Gesetz bis zum 21. Lebensjahr gewährt wird.

Wer einmal aus der Jugendhilfe raus ist, für den war es bisher schwer, wieder zurückzukehren. Dazu kommt: Wer in der Jugendhilfe aufwächst, kann nichts ansparen. Einkommen aus Jobs oder Ausbildung mussten Jugendliche bis vor kurzem zu 75 Prozent an die Jugendhilfe zurückgeben. Im Sommer 2021 wurde diese sogenannte Kostenheranziehung auf 25 Prozent reduziert und soll mit der neuen Regierung künftig ganz entfallen (dazu gleich mehr). Überhaupt will die Koalition nachbessern oder sogar neu strukturieren.

Politik wird nun tätig - mit Kindergrundsicherung gegen Armut

Der Behörden-Dschungel soll sich lichten, so das Versprechen der Ampel-Koalition. Mehr als das: Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, den Sozialstaat bürgerfreundlicher, transparenter, unbürokratischer und digitaler zu machen.

Anne Spiegel, die neue Familienministerin von den Grünen, will mit der Einführung einer Kindergrundsicherung Kinder- und Jugendarmut gezielt bekämpfen. Die Kindergrundsicherung soll aus zwei Komponenten bestehen: Zum einen aus einem einkommensunabhängigen Garantiebetrag, der bisherige Leistungen wie Kindergeld und Kinderzuschlag bündeln soll. Zum anderen soll es einen gestaffelten Zusatzbetrag geben: Dabei bekommen Einkommensschwache mehr Geld. Volljährige erhalten die Leistung künftig direkt.

Mehr Rechte für Heim- und Pflegekinder

Im Familienministerium will man auch die Rechte von Heim- und Pflegekindern stärken. Die Kostenheranziehung soll ganz abgeschafft werden, heißt: Die Jugendlichen sollen in Zukunft eigene Einkünfte, etwa aus Schülerjobs, komplett behalten können. Eine Betreuung bis zum 21. Lebensjahr soll garantiert und die Inanspruchnahme der Jugendhilfe insgesamt flexibler gestaltet werden. Wichtig hier: Sie bekommen eine Rückkehroption, falls der Übergang in die Selbständigkeit nicht gelingt.

Bürgergeld statt Hartz IV

Und was ist mit Hartz IV? Unter Federführung von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die neue Regierung die bisherige Grundsicherung abschaffen und stattdessen ein Bürgergeld einführen - unter ganz neuen Vorzeichen. Im Koalitionsvertrag heißt es dazu: "Die gesetzlichen Rahmenbedingungen verändern wir so, dass künftig eine Beratung auf Augenhöhe möglich ist und eine Vertrauensbeziehung entstehen kann."

Die umstrittenen Sanktionen, die auch Jugendliche hart treffen konnten, sollen zunächst bis Ende 2022 ausgesetzt werden. Danach wird – auch über die Mitwirkungspflichten – neu entschieden. Darüber hinaus: Die Zuverdienstgrenze für Empfänger von Hartz IV beziehungsweise Bürgergeld soll erhöht werden, Jugendliche und junge Erwachsene in Bedarfsgemeinschaften müssen sich Verdienste aus Schüler- und Studentenjobs in Zukunft nicht mehr anrechnen lassen. Sie dürfen ihren Zuverdienst behalten. Beim Ausbildungsgehalt gibt es einen höheren Freibetrag.

Eine echte Chance für die jungen Erwachsenen, der Armut ihrer Familien zu entkommen?

Das wird die Zukunft zeigen.