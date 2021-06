Rehkitze in Gefahr: Wildtiersuche mit Drohnen und Hunden

Drohne und Suchhunde in Kombination

Bei der Wildtierhilfe Mittelfranken ist die Kombination aus Drohne und Suchhunden die Ideallösung zum Aufspüren von Tieren in den Wiesen. Gibt es anhand der Wärmesignatur einen Verdacht, bleibt die Drohne zur Orientierung direkt über dem Wärmepunkt auf der Wiese schweben, dann wird die Witterung durch die extra dafür ausgebildeten Suchhunde aufgenommen.

Die Drohne alleine käme aus klimatischen Gründen an ihre Grenzen, sagt Carmen Frisch von der Wildtierhilfe Mittelfranken. Bei wärmeren Temperaturen könne die Wärmebildkamera der Drohne kaum noch verlässliche Wärmeunterschiede wahrnehmen, auch bei stärkerem Regen oder Wind seien die Einsatzmöglichkeiten der Drohne technisch begrenzt. Der Einsatz der Hunde allein wiederum hätte flächenmäßig seine Grenzen. An einem Tag könnten nicht 40 Hektar nur mit einem Hund durchlaufen werden, so Carmen Frisch weiter.

"Unsere Kombination und unsere Empfehlung für andere Organisationen: Nehmt die guten Vorstehhunde und eine vernünftige Drohne mit Wärmebild." Carmen Frisch, Vorsitzende Wildtierhilfe Mittelfranken