Rehkitz überlebt Kollision mit Lkw bei Freilassing

Mit Polizei-Eskorte in die Tierarzt-Praxis

Behutsam transportierte der Tiermediziner das verletzte Rehkitz mit Unterstützung eines Bundespolizisten in seinen Wagen und brachte es mit Polizei-Eskorte in die Praxis. Das Rehkitz zog sich bei dem Crash lediglich Schürfwunden und eine Gehirnerschütterung zu. Es wird nun in einer Wildtier-Station aufgepäppelt.