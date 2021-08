Rehkitz, Hase, Fasan: Bilanz der Rehkitzretter im Raum Würzburg

Jährlich ist eine Vielzahl von Tieren während der Mäharbeiten dem sicheren Tod ausgesetzt. Vor allem Rehkitze liegen immer wieder im hohen Gras und sind dort schwer zu sehen. Sehr junge Rehkitze haben zudem einen noch nicht so stark ausgeprägten Fluchtinstinkt, rennen also nicht weg, denn die Mäharbeiten beginnen. Immer wieder werden daher Kitze durch Mähwerke verletzt oder getötet. Um dies zu vermeiden, suchen im Landkreis Würzburg ehrenamtliche Helferinnen und Helfer die Wiesen vor den Mäharbeiten ab und bringen die Tiere in Sicherheit. Die Retter aus dem Landkreis Würzburg haben jetzt ihre Bilanz für dieses Jahr gezogen.

Knapp 60 Tiere im Raum Würzburg gerettet

Für die Würzburger Rehkitzretter gab es demnach 17 Einsatztage in 25 Revieren beziehungsweise Gemeinden. Heuer konnten die Ehrenamtlichen 57 Tiere außer Gefahr bringen: "Insgesamt konnten 53 Rehkitze, vier Junghasen und einige Fasanengelege gefunden und vor dem sicheren Tod bewahrt werden", so das Landratsamt in seiner Pressemitteilung.

Mehr gerettete Tiere als in den Vorjahren

Die Würzburger Kreisgruppe des Bayerischen Jagdverbands (BJV) rief 2019 ein Team von Rehkitzrettern ins Leben. Die Helfer sind mit Drohnen ausgestattet. Wie das Landratsamt Würzburg mitteilte, ist die Rehkitzrettung in diesem Jahr besonders erfolgreich verlaufen. Unter anderem auch, weil durch eine Sonderzahlung des Landkreises in Höhe von 1.000 Euro eine zweite Drohne mitfinanziert werden konnte. Die Rettungsaktion wurde 2021 zum dritten Mal durchgeführt und es konnten mehr Tiere gerettet werden als in den vergangenen beiden Vorjahren zusammen.

Kooperation von Jägern und Landwirten zum Schutz der Kitze

Michael Hein, Vorsitzender der BJV-Kreisgruppe Würzburg, sagt, dass es auf jedes einzelne Tier ankommt. Dabei sei vor allem die Kooperation der Landwirte wichtig "und die funktioniert", meint Hein. In diesem Jahr haben die freiwilligen Helferinnen und Helfer mehrere hundert Hektar Mähflächen abgesucht und dabei mehr als 250 Arbeitsstunden investiert. Wie das Landratsamt Würzburg beschreibt, mussten die Ehrenamtlichen dabei regelmäßig nachts um 3 Uhr aufstehen, damit die zwei Drohnen der Kreisgruppe mit ihren Wärmebildkameras in der Kühle der frühen Morgenstunden besonders effektiv eingesetzt werden konnten.