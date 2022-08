Rehen den Kopf abgetrennt - Polizei ermittelt wegen Wilderei

Im Landkreis Kelheim ist ein totes Reh ohne Kopf gefunden worden. Das teilte die Polizeiinspektion Kelheim am Mittwoch mit. Die zuständige Jagdpächterin entdeckte das Tier in einem Waldgebiet bei Lohstadt, einem Gemeindeteil von Kelheim. Es gebe bei dem Reh keine Anzeichen für eine Tötung durch normale Jagd. Die Polizei vermutet deshalb, dass der Kopf entfernt wurde, um mögliche Spuren von Jagdwilderei und nicht sachgerechter Tötung zu verschleiern.

Polizei zieht Parallelen zu Fällen im Raum Regensburg

Die Polizei zieht dabei Parallelen zu mehreren ähnlichen Fällen im Raum Regensburg. Dort war erst vergangene Woche ebenfalls ein geköpftes Reh gefunden worden. Gefunden wurde das Tier bei Holzheim am Forst in einem Wald mit einem "fachmännisch abgetrennten" Kopf, so die Polizei.

Ermittlungen wegen Verdacht auf Jagdwilderei

Es war bereits der dritte Fall eines geköpften Rehs innerhalb weniger Monate im Landkreis Regensburg. Nach einem Fall im Mai und im Juli ging die Polizei zunächst davon aus, dass vermutlich ein Hund die Rehe gerissen hatte. Die Tiere seien geköpft worden, um den Riss durch einen Hund zu verschleiern. Nach dem jüngsten Fall eines geköpften Rehs bei Holzheim am Forst ermittelt die Polizeiinspektion Regenstauf wegen des Verdachts auf Jagdwilderei.

Polizei überprüft möglichen Zusammenhang

Auch die Polizeiinspektion Kelheim ermittelt nach dem Fall bei Lohstadt wegen Jagdwilderei und zieht eine Parallele zu den Fällen im Landkreis Regensburg. Ein möglicher Zusammenhang der Taten werde überprüft, so eine Polizeisprecherin auf BR-Anfrage.

Mögliche Zeugen könnten dabei helfen, sie sollen sich an die Polizei wenden. Die Fundorte der beiden jüngsten Fälle in Holzheim am Forst und Lohstadt liegen circa 30 Kilometer voneinander entfernt.