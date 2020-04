Rehbock verirrt sich in Vilshofener Tiefgarage

Ein Rehbock hat sich in Vilshofen im Innenstadtbereich in eine Tiefgarage verirrt. Dort suchte das Tier offenbar Schutz. Mit vereinten Kräften konnten der zuständige Jagdpächter und die Polizei den Rehbock einfangen. Das Tier wurde danach unverletzt im Revier des Jagdpächters in die Freiheit entlassen.

Vermutlich hatte sich der Rehbock nach einem Revierkampf in die Stadt verirrt. Bei den Kämpfen werden Rehböcke von Konkurrenten vertrieben und müssen sich dann neue Revierplätze suchen.