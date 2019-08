Rehau: Feuer in Holzschuppen beschädigt drei Wohnhäuser

Ein Holzschuppen in einem Hinterhof in Rehau (Landkreis Hof) ist laut Polizei am Samstagabend abgebrannt. Drei angrenzende Häuser wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass die Flammen auf die Wohnhäuser übergriffen.

Eine Anwohnerin mit leichter Rauchvergiftung

Die Nachbarhäuser wurden während der Löscharbeiten geräumt. Eine Anwohnerin erlitt eine leichte Rauchvergiftung.

Kripo schließt Brandstiftung nicht aus

Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 50.000 Euro. Brandfahnder der Kriminalpolizei konnten noch keine Angaben zur Brandursache machen. Brandstiftung wird aber nicht ausgeschlossen.