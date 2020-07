Rehau: Brandserie in Kleingartenanlage

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt wegen Brandstiftung in mehreren Fällen in einer Kleingartenanlage in Rehau im Landkreis Hof. Wie ein Sprecher der Polizei Oberfranken dem BR auf Nachfrage mitteilte, seien in der Anlage in den vergangenen knapp drei Wochen vier Feuer ausgebrochen.

2019 schon zwei Brände in gleicher Anlage

Bereits 2019 habe es zweimal auf dem Gelände gebrannt. Die Polizei sieht aufgrund der Spurenlage vor Ort einen Zusammenhang der Vorfälle. Es wird davon ausgegangen, dass die Brände absichtlich gelegt worden seien. Ob am Tatort Brandbeschleuniger wie z.B. Benzin sichergestellt wurden, konnte der Sprecher nicht bestätigen. Zuletzt hatte in der Nacht zum Dienstag (07.07.20) eine Gartenhütte auf dem Gelände in Rehau gebrannt. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.