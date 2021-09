Reh statt Rind: Wild als Alternative zur Massentierhaltung

Jäger Mario Oberender lädt ein totes Wildschwein von seinem Anhänger. Er hat das Tier im Wald um Bischberg im Landkreis Bamberg geschossen und trägt es in den Kühlraum des Forsthauses Weipelsdorf. Hier wird es für ein paar Tage gelagert und dann fachmännisch zerlegt.

Wild hat keine langen Transportwege

Wildfleisch ist nachhaltig. Das weiß auch Johannes Hölzel, der Leiter des Forstamts in Bamberg, der im Forsthaus Weipelsdorf den Hofladen betreut. Er wird mehrmals im Monat von Jägern mit Wild beliefert. Der Förster nimmt das Tier aus, entfernt das Fell und zerlegt das frische Fleisch. Danach wird es luftdicht verpackt und kann im Laden verkauft werden.

Das Wildfleisch landet so nach der Jagd ohne lange Transportwege in der Küche. Somit ist es eine sinnvolle Alternative zur Massentierhaltung. Denn alles was in den Wäldern im Landkreis Bamberg erlegt werde, könne über den Hofladen verkauft werden oder die Jäger verwerten es im eigenen Haushalt, so Hölzel.

Nachfrage nach Wildfleisch groß

Der kleine Hofladen befindet sich direkt neben dem Kühlraum des Forsthauses. Seit Mitte Juni werden in dem neuen Laden das frische Wild und auch Spezialitäten wie Wildbratwürste angeboten. Ein Kilogramm Rehfleisch koste rund 4,50 Euro, so Hölzel. Die Nachfrage sei groß. Auch wenn der Laden nur an zwei halben Tagen in der Woche offen habe, seien sie fast immer ausverkauft. Das habe sicherlich den Grund, dass die Bevölkerung mehr auf die Ernährung achte und auch wissen wolle, woher das Tier kommt, so Hölzel weiter.

Kunden schätzen das regionale Produkt

Elisabeth Schmitt aus Bischberg ist seit diesem Jahr Kundin im Hofladen und schätzt das regionale Fleisch. Sie kauft regelmäßig das frische, tiefgekühlte Wildfleisch. Für Schmitt schmecke das Naturprodukt Wild vor allem mit Blaukraut und Klößen hervorragend.

Anders als im Supermarkt können die Kunden im Hofladen das Fleisch nur solange kaufen, wie der Vorrat reicht. Dann kann es unter Umständen dauern, bis ein Jäger wieder ein neues Tier schießt. Für die Kunden im Laden fühlt sich das natürlicher an, als nicht zu wissen woher das Tier kommt und wie es gelebt hat.