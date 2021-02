Reh im Landkreis Ausgburg wohl von Wolf gerissen 

Heiß diskutiert wird im Internet eine Mitteilung im Horgauer Gemeindeblatt. Dort ist in der Ausgabe vom 3. Februar nachzulesen, dass laut einer Jagdpächterin kürzlich nahe des Ortsteils Auerbach ein gerissenes Reh aufgefunden worden ist. Eine DNA-Untersuchung habe mit "hoher Wahrscheinlichkeit" ergeben, dass das Reh von einem oder zwei Wölfen gerissen worden sei. Allerdings seien die Gen-Spuren durch Umwelteinflüsse beeinträchtigt worden.

Gemeinde beruhigt, aber mahnt zur Vorsicht

Wölfe, so heißt es weiter, seien im Normalfall sehr scheu und würden den Menschen nicht nahekommen. Auch sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass einzelne Tier weiterziehen würden. Dennoch, so heißt es in dem Info-Blatt der Gemeinde, wolle man über den Vorfall informieren und darum bitten, dass "Hunde oder Kleinkinder nicht außerhalb der Ortschaft unterwegs sein sollten".

Tierschützer freuen sich - Weidetierhalter nicht

Im Netz gibt es dazu unterschiedliche Meinungen: Während die einen es begrüßen, dass der Wolf auch im Landkreis Augsburg angekommen sein könnte, sind Weidetierhalter kritisch: "Falls das ein Paar ist, kommen für Weidetierhalter bittere Zeiten. Vom Schaf bis zum Pferd ist da auch mit noch so toller Zäunung nichts mehr sicher", meint etwa eine Userin auf Facebook.