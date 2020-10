Reh ausgewichen: Auto prallt bei Bayreuth gegen Baum

Bei einem Verkehrsunfall sind bei Bayreuth drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 21-jährige Fahrer auf der Kreisstraße BT6 einem Reh ausweichen und ist dabei frontal gegen einen Baum geprallt.

Auto prallt bei Bayreuth frontal gegen Baum

Der Fahrer des VW Golf war mit seiner 20-jährigen Mitfahrerin und einem weiteren 26-jährigen Mitfahrer gegen zwischen Lankendorf und Bayreuth unterwegs. Wie der Fahrer der Polizei mitteilte, sei plötzlich ein Reh vor dem Auto aufgetaucht, dem er ausweichen wollte. Er kam jedoch nach links von der Fahrbahn ab und prallte im Bayreuther Ortsteil Seulbitz gegen einen Baum.

Feuerwehr nimmt zur Bergung Autodach ab

Zwei der Insassen konnten problemlos aus dem Auto geborgen werden. Nachdem die Feuerwehr das Dach des Unfallfahrzeuges abgenommen hatte, konnte auch der dritte Insasse befreit werden. Die jungen Erwachsenen kamen mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.