Registrierungsstraße: 150 Ukrainer pro Woche im Landkreis WUG

Registrierung – oft eine Geduldsprobe und nur mit Termin

Wer sich online registriert hat, wird vom Landratsamt kontaktiert, um sich bei der sogenannten PIK-Station zu registrieren. PIK steht für Personalinfrastrukturkomponente. Mit diesem Gerät können die Geflüchteten mit Fingerabdruck und Bild erfasst werden. Diese Registrierstationen würden nun auch in den Landratsämtern eingesetzt, weil die Ankerzentren nicht mehr hinterherkämen, so der stellvertretende Landrat Günter Obermeyer (CSU). Allerdings sei die Registrierung mit dem Gerät oft eine Geduldsprobe. Es dauere zwischen 20 und 45 Minuten bis alle Daten erfasst wären, so Obermeyer. Deshalb erfolgten die Registrierungen nur mit Termin. So will das Landratsamt lange Warteschlangen vermeiden.

In Weißenburg steht eine PIK-Station. Sie wird von einem Polizisten aus der Polizeiinspektion Gunzenhausen bedient, der derzeit in der Erfassungsstraße aushilft. Sind die Menschen aus der Ukraine registriert, bekommen sie eine vorläufige Aufenthaltsbescheinigung. "Mit dieser darf man alles machen – auch arbeiten. Sie sind damit den EU-Bürgern fast gleichgestellt", sagt der Sprecher der Ausländerbehörde.

Derzeit 40 geflüchtete Ukrainer in Notunterkunft

In der vergangenen Woche seien keine Menschen aus der Ukraine im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen angekommen, sagt Florian Becker vom Sozialamt. In der Notunterkunft in Treuchtlingen seien derzeit 40 Menschen untergebracht. Dem Landratsamt zufolge werden diese zunächst vom Sicherheitsdienst betreut. Die Sicherheitsleute scannen auch die Pässe und schicken die Daten an die Ausländerbehörde weiter.