Registrierung von Geflüchteten: Technik läuft nicht rund

Die Registrierung von Geflüchteten aus der Ukraine läuft weiterhin schleppend. Grund dafür sind technische Schwierigkeiten, erklärte ein Sprecher des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Diese lägen jedoch nicht am BAMF. Außerdem hätten die Bundesländer zu wenige computergestützte Registrierstationen.

BAMF leistet mittels Mitarbeitern bundesweit Amtshilfe

Das Bundesamt hat nach eigenen Angaben im Rahmen der Amtshilfe bundesweit 170 Registrierstationen und 240 Behördenmitarbeitende zur Verfügung gestellt, zusätzlich zu den schon vorhandenen Registrierstationen in den Ausländerbehörden. In Bayern seien 30 Stationen und 58 BAMF-Mitarbeitende im Einsatz. Die Mehrzahl der digitalen Registriereinheiten komme aus Beständen der Bundesländer oder von Kommunen. BR-Recherchen zufolge sind in Deutschland insgesamt 850 Stationen im Einsatz.

Flüchtlinge werden mit Fingerabdruck und Bild registriert

An den Registrierstationen, die amtlich auch PIK-Stationen genannt werden, können Geflüchtete mit Fingerabdruck und Bild erfasst werden. Die Personendaten werden während der Registrierung mit Datenbanken von Sicherheitsbehörden und dem Ausländerzentralregister abgeglichen. Auf diese Weise werde bei der Registrierung die Erfassung von Mehrfachidentitäten vermieden, erklärte der Behördensprecher. Das Kürzel PIK steht bei den Ausländerbehörden für Personalinfrastrukturkomponente.

Keine Softwareprobleme bei Registrierung

Das Registrierungsverfahren dauere pro Person regulär etwa eine Stunde. Dass es immer wieder zu Softwareproblemen und Netzwerkabbrüchen komme, sei bei den von BAMF bereitgestellten Registrierstationen jedoch nicht festzustellen. Alle 170 PIK-Stationen des BAMF würden den zentralen Netzwerkknoten, an dem die Personaldaten ankommen, erreichen, sagte ein Sprecher der Bundesbehörde in Nürnberg.

Zu wenige Geräte für Registrierung vorhanden

Auf Nachfrage räumte das BAMF ein, dass für die Vielzahl der Flüchtlinge zu wenige Registrierstationen im Einsatz sind. In den vergangenen Jahren seien zu wenige Geräte angeschafft worden. Die Geräte der Länder sind nach Sprecherangaben außerdem teilweise mit anderen Softwaresystemen ausgestattet, als sie vom BAMF verwendet werden. Wo technische Probleme auftreten, leisteten die zuständige Bundesdruckerei, das BAMF und auch das "Informationstechnikzentrum Bund" unbürokratisch Hilfe.