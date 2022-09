"RegioPlus Challenge": Nur regionale Produkte erlaubt

RegioPlus Challenge regt zum Nachdenken an

Die Challenge zeigt, wie praktischer Klimaschutz funktionieren und die Landwirtschaft vor Ort unterstützt werden kann. Es bringt aber auch wieder die Erinnerung an Zeiten zu Tage, an denen noch gekocht wurde, was gerade wächst oder angeboten wird, meint Sindy Lippert.

"Die Challenge ist eine tolle Chance die Vielfalt der Produkte in der Region zu entdecken und gerade bei Direktvermarktern auch die Menschen kennenzulernen, die hinter den Produkten stehen." Fazit der RegioPlus Challenge Teilnehmer

Öko-Modellregion Fränkische Schweiz

Zehn Öko-Modellregionen in Bayern beteiligen sich auch in diesem Jahr an der Challenge, unter anderem die Fränkische Schweiz, Amberg-Sulzbach, Stadt.Land.Augsburg, Mühldorfer Land, Passauer Oberland, Nürnberg, das Nürnberger Land oder auch Günztal. "Lebensmittel aus der Region haben kurze Transportwege und vermeiden damit den Ausstoß von CO2. Sie stärken die regionale Wirtschaft und sichern Arbeitsplätze", heißt es auf der Seite der Veranstalter der Challenge. Alleine rund 100 Familien hatten sich in der Fränkischen dazu angemeldet.