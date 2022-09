RegioPlus Challenge: "Iss, was um die Ecke wächst!"

Der Honig aus Bayreuth, das Holzofenbrot aus Pretzfeld, Obst und Gemüse vom Wochenmarkt in Forchheim, das Rindfleisch aus Plankenfels und der Meerrettich aus Baiersdorf: Zugegeben, es ist nicht ganz einfach, alle Zutaten vom Backpulver bis zur Sahne in der Region zu finden. Aber genau das ist die Herausforderung bei der "RegioPlus Challenge". In diesem Jahr stellen sich auch in der Fränkischen Schweiz wieder Familien dieser Aufgabe. Eine Woche lang heißt es: Nur Produkte aus der Region, am besten Bio-Zutaten, die nachhaltig angebaut werden, zu verwenden. Die Challenge findet vom 26. September bis zum 2. Oktober statt.

Eine Woche regional kochen

Die RegioPlus Challenge wird in diesem Jahr mittlerweile in neun bayerischen Regionen durchgeführt. Unter dem Motto "Iss, was um die Ecke wächst!", beteiligen sich Städte, Gemeinden und Landkreise, die sich zu Öko-Modellregionen zusammengeschlossen haben. Das sind beispielsweise die Öko-Modellregion Nürnberger Land, aber auch die Öko-Modellregion Fränkische Schweiz. Wer an der Challenge teilnimmt, soll sieben Tage lang nur essen und trinken, was rund 50 Kilometer um den eigenen Wohnort entstanden ist. Wenn möglich, dann sollte auch auf die Aspekte "bio, fair und saisonal" Wert gelegt werden, was den Teilnehmern noch einmal Pluspunkte einbringt.

"RegioPlus Challenge": Es gibt drei Ausnahmen

Drei Ausnahmen sind zudem erlaubt: So darf in der Woche für drei Produkte ein Joker eingesetzt werden, um beispielsweise nicht auf Kaffee- oder Schokolade verzichten zu müssen. Mitmachen können dabei nicht nur Familien, sondern auch ganze Kommunen, Unternehmen oder auch Kitas und Schulen. Und noch können sich Interessierte auf der Internetseite der "RegioPlus Challenge" anmelden.

Das Ziel der Öko-Modellregionen ist es, die heimische Bio-Landwirtschaft mit solchen Aktionen zu stärken und das kann nur gelingen, so die Veranstalter, wenn Verbraucher und Verbraucherinnen die regionalen Bio-Produkte wertschätzen und auch kaufen.