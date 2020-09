Regionalzug stößt in Mering mit Bus zusammen

In Mering im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Montagmorgen ein Regionalzug mit einem Linienbus zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wurden mindestens zwei Menschen verletzt. Offenbar handelt es sich bei den Verletzten um den Busfahrer und den Lokführer. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Fahrgäste im Zug kommen mit dem Schrecken davon

Im Bus waren keine Fahrgäste, an Bord des Zuges rund 20 Menschen. Der Unfall passierte an einem beschrankten Bahnübergang an der Münchener Straße in Mering. Der Zug der Bayerischen Regiobahn (BRB) hatte gerade den Meringer Bahnhof auf dem Weg nach Weilheim verlassen, als er auf den Bahnübergang zufuhr.

Nach Zugunfall in Mering BRB-Strecke gesperrt

Dort kollidierte er mit dem Bus, der nach Ablauf der Grünphase nicht rechtzeitig über die Schienen gekommen war. Als die Schranken heruntergingen, beschädigten sie den Bus, der daraufhin feststeckte. Der Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Bus. Wegen des Rettungseinsatzes und der Bergungsarbeiten ist die Bahnstrecke zurzeit gesperrt. Wie lange, ist noch nicht absehbar.