Regionalzüge fallen aus – auch Ersatzverkehr sorgt für Ärger

Von einem "unhaltbaren Zustand" spricht der Grünen-Abgeordnete Max Deisenhofer. Er hat einen Brief an Klaus-Dieter Josel, den Chef der Bahn in Bayern verfasst, um sich über die Mittelschwabenbahn zu beschweren. Dass auf der Strecke zwischen Mindelheim und Günzburg derzeit kein Zug mehr rollt, ist dabei gar nicht das eigentliche Problem. Deisenhofer ärgert sich, dass viele Busse für den Schienenersatzverkehr fehlen. Nur vier Mal täglich sind sie derzeit je Fahrtrichtung unterwegs. Noch mehr irritiert Deisenhofer aber, dass die Bevölkerung sehr kurzfristig über die Probleme der Bahn verständigt wurde. Er spricht von einer "katastrophalen Informationspolitik".

Schüler kommen mit der Bahn nicht zum Unterricht

Das bestätigt auch Rudolf Kögler, der Rektor der Realschule in Krumbach. Am Vorabend habe die Schule eine Mitteilung erhalten, aber nicht von der Bahn, sondern vom Landratsamt Unterallgäu. "Das von einem Tag auf den anderen zu erfahren, das war schon ungewöhnlich", sagt Kögler. Doch da dachte der Rektor noch, dass alles glatt laufen würde mit dem Ersatzverkehr. Einige Kinder und Jugendliche mussten am nächsten Morgen dann aber von ihren Eltern gebracht werden, andere kamen gar nicht. "Auch wenn das Schuljahr langsam zu Ende geht, machen wir natürlich immer noch Programm und Unterricht", betont Kögler.

Hoher Krankenstand und Wartungsarbeiten

Die Bahn nennt Wartungsarbeiten als Grund für die lang anhaltenden Zugausfälle. Beim Werk in Kempten stehe ein Hallengleis weniger für die Instandhaltung zur Verfügung, so eine Bahnsprecherin. Ähnlich wie bei anderen Unternehmen auch, seien derzeit viele Mitarbeiter krank. Dieser Umstand wirke sich auch beim Schienenersatzverkehr aus, neben allgemeinen Engpässen bei den Buskapazitäten. Man arbeite aber mit Hochdruck daran, einen adäquaten Ersatzverkehr bereitzustellen, so die Bahnsprecherin weiter. Sie bittet die Fahrgäste für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.

Deisenhofer fordert verlässlichen Nahverkehr ein

Der Landtagsabgeordnete Deisenhofer betonte, dass es unerlässlich sei, dass Züge pünktlich und zuverlässig fahren. Ansonsten könne man die Bevölkerung im ländlichen Raum nicht davon überzeugen, vom Auto auf die Bahn umzusteigen. Durch tagelange und kurzfristige Komplettausfälle würden die Bemühungen in der Region massiv torpediert, beklagt der aus Krumbach im Landkreis Günzburg stammende Abgeordnete.