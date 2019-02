Regionalwettbewerb von "Jugend forscht" in Hof

In den vergangenen Wochen haben sich Kinder aus ganz Oberfranken mit spannenden Themen beschäftigt. Darunter sind beispielsweise eine Alarmanlage für Fahrräder, Koriander als Antibiotikum, Eisenmangel bei Veganern oder die Auswirkungen der Handynutzung auf Noten. Beim Regionalwettbewerb "Jugend forscht" und "Schüler experimentieren" an der Hochschule Hof stellen sie ihre Projekte vor.

Kleine Forscher aus ganz Oberfranken in Hof

Insgesamt nehmen 208 Schüler und Schülerinnen an dem Wettbewerb teil. Etwas weniger, als noch in den vergangenen Jahren. Dennoch sei die Vielfalt der Projekte überwältigend, so der Geschäftsführer von Oberfranken Offensiv, Frank Ebert. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer kommt aus der Region Bamberg-Forchheim. Aber auch Bayreuth, Hof, Wunsiedel, Kulmbach und Coburg sind gut vertreten.

Kinder zeigen ihre Projekte an der Hochschule

Heute dürfen Kinder bis 14 Jahre in der Wettbewerbssparte "Schüler experimentieren" ihre Arbeiten zeigen. Morgen sind dann die Forscher im Alter von über 15 Jahren dran. Erarbeitet wurden die Projekte alleine, in Zweier- oder Dreiergruppen. Wer die Projekte der jungen Forscher sehen möchte, kann heute und morgen jeweils von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr in der Hochschule Hof, Gebäude B kommen. Der Eintritt ist frei.