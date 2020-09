Regionalwert-AG Oberfranken in Bayreuth gegründet - Grüne Aktien

Vom Acker bis zum Teller soll alles regional, ökologisch und sozial nachhaltig sein. Das ist das Ziel der Regionalwert AG Oberfranken, die mit Bürgerkapital der ökologischen Landwirtschaft in Oberfranken auf die Sprünge helfen will, teilte die AG am Montag mit.

Bürger können Aktien der Regionalwert-AG Oberfranken zeichnen

Die 18 Gründungsmitglieder sind unter anderem eine Gärtnerin, ein Förster, eine Verwaltungsangestellte und ein Universitätsprofessor. Sie wollen nicht mehr länger auf die Agrarwende warten. Die "Idealisten", wie sie sich selbst bezeichnen, haben bereits 70.000 Euro als Startkapital in die AG eingezahlt. Und damit 20.000 Euro mehr als gesetzlich erforderlich. Auch Bürger können grüne Aktien im Wert von 500 Euro pro Stück zeichnen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Regionalwert-AG Oberfranken.

Regionalwert-AG Oberfranken finanziert grüne Geschäftsideen

Ob Aktionär oder Unternehmer mit einer Geschäftsidee: die Regionalwert AG Oberfranken will Verantwortung für die Region und das tägliche Essen übernehmen. Verfügt zum Beispiel ein Ökolandwirt über nicht genügend Eigenmittel für den Bau eines Gewächshauses, prüft die grüne Aktiengesellschaft die Finanzierung des Projekts.

Von der Schulkantine bis zur Samenbank

Die Regionalwert-AG Oberfranken will auch den Betreibern von Schulkantinen Geld für die Umstellung auf ökologisches Essen zur Verfügung stellen. Wer den Aufbau einer Samenbank für heimische Obst- und Gemüsesorten plant, kann sich ebenfalls bei der Regionalwert-AG Oberfranken bewerben. Auch will die AG Vermarktungsprojekte regional und ökologisch erzeugter Lebensmittel mitfinanzieren.