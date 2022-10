Regionales Superfood: Chiasamen aus Oberbayern

Regionale Chiasamen aus Oberbayern: Das ist der Traum von Landwirt Andreas Knab. Auf viereinhalb Hektar hat er dieses Jahr Chia angebaut. Mitte August stehen die Pflanzen in voller Blüte. Von weiter weg sehen die hüfthohen Gewächse eher grün aus, erst aus der Nähe sind die blauen Blüten sichtbar. Eigentlich kommt die Pflanze aus Mexiko.

Quinoa, Reis und Chia aus der Heimat

Ob es dem Chia auch in Oberbayern gefällt? Der Landwirt ist bisher zufrieden. Die Pflanze blüht und bildet Körner aus. Das sei das Entscheidende. Vergangenes Jahr haben sie nur auf einem kleinen Streifen auf dem Acker Chia angesät. Heuer hat Andreas Knab sich getraut und mehr angesät.

Sein Bruder Thomas und er experimentieren gerne und sind immer auf der Suche nach einer Marktlücke, wo sie als regionale Produzenten punkten können. Quinoa bauen sie erfolgreich an, Reis haben sie probiert. Jetzt soll es Chia sein. Auf dem Feld in Haimhausen wollen sie bald Samen für 12.000 Päckchen ernten.

Bienenfreundlich und trockenresistent

Den heißen Sommer habe das Chiafeld immerhin ganz gut überstanden, erzählt Landwirt Andreas Knab. Die Pflanze wurzelt ziemlich tief und sei deshalb trockenresistenter. Wenn man am Feld entlang läuft, fällt außerdem auf: Überall summt es und brummt es. Der Landwirt sei selbst überrascht, wie lange die exotische Pflanze blühe. Dadurch, dass das Chiapflanze gleich mehrere Wochen lang blühe und das auch erst spät ab Sommer, sei das für die Bienen eine gute Brücke in den Herbst.

Auf dem Feld haben sie verschiedene Sorten angebaut und testen nun, welche hier in Oberbayern am besten wächst. Das seien neue Züchtungen und vergangenes Jahr seien sie eigentlich die einzigen gewesen, die das in Bayern angebaut hätten, sagt der Landwirt. An Chia habe sich bisher noch kaum jemand versucht.