Regionales Online-Shopping: "Marktschwärmer" in Stegaurach

Thomas Wagner ist früher jedes Wochenende selbst zu Bauern gefahren, um sich in den Hofläden regionale Lebensmittel zu besorgen. Nun veranstaltet er den ersten "Marktschwärmer"-Markt auf einem Bauernhof in Stegaurach. Die Produkte sollen auf dem Markt direkt von den Landwirten an die Verbraucher gelangen, in München war das Konzept "Marktschwärmer" zuletzt ebenfalls eingeführt worden.

Zwölf Landwirte beim ersten Markt dabei

Auf die Idee gekommen ist Wagner durch einen Bericht über die Märkte im Bayerischen Fernsehen. "Das hat mir so gut gefallen, dass ich das auch versuchen wollte, an meinem Wohnort aufzuziehen", so Thomas Wagner. Nun konnte er zwölf Landwirte für den ersten Markt gewinnen, die auf dem Mutzershof in Stegaurach ihre Produkte anbieten. Es gibt Obst und Gemüse, Brot, Milchprodukte, Eier, Wild und Wein im Angebot. Keiner der sogenannten Erzeuger habe eine weitere Anfahrt als 40 Kilometer. An kleinen Tischen stellen die Landwirte ihre Lebensmittel auf dem Hof zur Abholung aus.

Produkte müssen online bestellt werden

Anders als im Supermarkt müssen die Lebensmittel davor über die Online-Marktschwärmer-Plattform bestellt und bezahlt werden. Die Käufer kommen dann nur zur Abholung auf dem Markt vorbei. Die rund 50 Marktbesucher sind begeistert von der urigen Atmosphäre auf dem Mutzershof. Sabrina Baier hat Kartoffeln, Kürbisse und Milchprodukte gekauft. Sie findet den Markt toll und meint, dass genau so etwas in der Gegend gefehlt habe.

Markt immer donnerstags

Thomas Wagner ist erleichtert, dass die Premiere des regionalen Marktes gut ankommt. Von nun an wird er den Markt jeden Donnerstag von 17.30 Uhr bis 19 Uhr veranstalten. Er hofft, dass das Konzept in der Region angenommen werde und sich auch langfristig für die Landwirte lohne. So könnten Nachhaltigkeit und Regionalität gefördert werden.