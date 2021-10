Regionales Fleisch: Schlachthof Ingolstadt soll bleiben

Der Schlachthof in Ingolstadt kämpft um seine Existenz. Schwierigkeiten bereiten ihm vor allem die Fleisch-Hygiene-Gebühren. Das ist die Gebühr, die pro Tier bei der Begutachtung vor und nach der Schlachtung an den Tierarzt zu zahlen ist. Dabei geht es in Ingolstadt nicht nur um die Rettung des Schlachthofs, sondern auch um grundsätzliche Fragen wie Tierwohl und die Produktion von regionalem Fleisch.

Schlachthof Ingolstadt nicht konkurrenzfähig

Was genau ist also das Problem in Ingolstadt? Die Gebühren für die Fleischhygiene sind in den letzten fünf Jahren immer weiter gestiegen. 2016 gab es noch eine Fixgebühr. Bei einem Schwein lag diese bei 1,86 Euro. Mittlerweile ist sie auf mehr als drei Euro pro Tier angestiegen. Das mache den Schlachthof Ingolstadt nicht konkurrenzfähig, sagt Oberbürgermeister Christian Scharpf. Er verweist auf Ulm. Dort liegt die Gebühr bei 1 Euro, also deutlich niedriger.

Oberbürgermeister fordert einheitliche Gebühren

Die Gebührenordnung der Stadt ist an landesrechtliche Vorgaben gebunden. Deshalb fordert Scharpf Unterstützung von der Bayerischen Staatsregierung: "Wir brauchen eine landesrechtliche Lösung, die dahingeht, dass wir einheitliche Gebühren für ganz Bayern haben. Die aber eine Höhe haben, die für die Schlachthöfe auskömmlich ist, damit sie auch überleben können."

Kurze Transportwege für die Tiere

Dezentrale Schlachthöfe seien wichtig, betont OB Scharpf. Denn so haben die Tiere einen kurzen Transportweg. Ein regionaler Schlachthof sei eine nachhaltige, ökologische und am Tierwohl orientierte Lösung, meint Scharpf. Wenn der Schlachthof Ingolstadt schließen muss, kommen laut einem Sprecher Transportwege von 100 bis 150 Kilometer auf die Tiere zu. Der Schlachthof sei grundsätzlich gut ausgelastet. Das sei nicht das Problem, so der Sprecher.

Für alle Beteiligten sei es wichtig, dass kleine, dezentrale Schlachtmöglichkeiten bestehen bleiben. Davon ist auch Ingolstadts OB Scharpf überzeugt. In einem offenen Brief an Ministerpräsident Söder fordert er den Erhalt des Schlachthofes.