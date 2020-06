Regionales Bauernhofeis aus dem Automaten auch in Corona-Zeiten

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen. Was passt da besser, als ein Eis zur Abkühlung? In Waldmichelbach im Landkreis Aschaffenburg stellt Christiane Schultes genau das her – es ist aber nicht irgendein Eis, sondern Bauernhofeis aus regionalen Zutaten.

Viele Zutaten selbst gemacht und aus der Region

Die Hauptzutat für das selbstgemachte Eis vom Bauernhof ist Milch. Da sie auf ihrem eigenen Bauernhof nur Mutterkühe, aber keine Milchkühe halten, bezieht Christiane Schultes ihre Milch von einem Bauernhof aus dem Nachbardorf Schweinheim. Um die frische Milch verarbeiten zu können, hat die Familie Schultes eine EU-Zulassung. Wo es möglich ist, kommen regionale oder selbst gemachte Zutaten in das Bauernhofeis. So etwa auch regionale Früchte wie Erdbeeren aus Unterfranken. Auch Holunderblütensirup, das für eine Eissorte benötigt wird, setzt Christiane Schultes selbst an.

Eis-Nachfrage während der Coronakrise verdoppelt

Die Eismaschine in Waldmichelbach läuft mittlerweile drei Tage in der Woche. Mit drei Mitarbeitern stellt Christiane Schultes hier übers Jahr verteilt bis zu 50 verschiedene Sorten Bauernhofeis her. Auf die Eis-Nachfrage hatte die Coronakrise positive Auswirkungen: "Wir haben im April und Mai doppelt so viel Eis verkauft wie im Vorjahr", sagt Christiane Schultes. In einer normalen Woche füllen sie und ihre Mitarbeiter rund 450 Liter Eis ab.

Eier, Kartoffeln, Nudeln und Eis aus dem Automaten

Wenige Kilometer weiter, in Wenigumstadt im Landkreis Aschaffenburg, verkauft Landwirt Manfred Schlett regionale Produkte in Automaten. Diese stehen sozusagen unter freiem Himmel direkt neben seinem Hühnerstall. Dort gibt es neben dem Bauernhofeis aus Waldmichelbach auch Eier, Kartoffeln, Nudeln, Dosenwurst oder Marmeladen zu kaufen. Die Produkte und Lebensmittel baut der Landwirt zum Teil selbst an, zum Teil kommen sie aus umliegenden Dörfern.

Automaten während Corona-Beschränkungen hoch frequentiert

Auch Manfred Schlett hat während der Corona-Beschränkungen deutliche Veränderungen im Kaufverhalten bemerkt. An den Automaten des Landwirts können die Kunden 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche einkaufen. "Durch Corona waren die Automaten sehr hoch frequentiert, weil einfach der Kundenabstand weitaus besser gewahrt werden konnte, als im Supermarkt", sagt Landwirt Schlett.