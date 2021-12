Regionaler Lockdown: Kreisen um die 1.000er-Inzidenz

Impfquote steigt langsam

Die Erst-Impfquote liegt im Kreis Freyung-Grafenau bei etwa 58 Prozent und damit unter dem bayerischen Durchschnitt von 69 Prozent. In der vergangenen Lockdown-Woche war die Quote der Erstimpfungen leicht gestiegen. Das dürfte auch am Engagement der Mediziner liegen. Ärzte sprechen ungeimpfte Patienten gezielt an und sperren ihre Praxen vielerorts auch samstags auf.

Dr. Karl-Heinz Haberer aus Spiegelau ist einer von ihnen. Er beobachtet, dass sich seit wenigen Wochen wieder mehr Jüngere impfen lassen: "Weil die Region so schwer betroffen ist, aber auch, weil der Druck durch die Arbeitgeber steigt", erzählt er.

Angehörige verhindern Verlegen in andere Bundesländer

Die Lage in den Kliniken in Freyung und Grafenau ist unterdessen äußert angespannt, heißt es auf BR24-Anfrage. Alle 18 Intensivbetten sind demnach belegt - zu 75 Prozent mit Covid-Patienten. Wie der Krankenhausdirektor mitteilt, konnten zur Entlastung noch keine Patienten beispielsweise nach Nordrhein-Westfalen verlegt werden, weil Angehörige ihre Zustimmung verweigern.

Stress für die Sportvereine

Mit Ausnahme von Berufssportlern und Kaderathleten ist in Hotspots der gemeinsame Sport untersagt, Sport- und Freizeiteinrichtungen sind geschlossen. In allen anderen Regionen dürfen Training und Wettkampfbetrieb stattfinden, allerdings nur mit 2G plus - geimpft, genesen und zusätzlich getestet. Ausnahme: Minderjährige Schülerinnen und Schüler, die ohnehin regelmäßig vor dem Unterricht getestet werden sowie Kinder unter sechs Jahren.

Das bedeutet aber zum Beispiel fürs Mutter-Kind-Turnen: Die Erwachsenen müssen einen zusätzlichen, zertifizierten Antigen-Schnelltest mitbringen, der von den Trainern auch kontrolliert werden muss. Beim reinen Erwachsenensport sinken die Teilnehmerzahlen zum Teil deutlich. Viele wollen sich vor dem Training nicht auch noch in die Schlangen von den Teststationen stellen.

Der Schulsport bleibt indes in ganz Bayern - auch in Hotspots - bestehen. In der Halle gilt aber nun wieder eine generelle Maskenpflicht - nur nicht beim Freizeitsport: Die direkte Sportausübung im Verein ist davon nicht betroffen.