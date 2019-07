Regionaler Kindernotfond dank Spendern wieder gefüllt

Die Diakonie hat sich eine Summe von 25.000 Euro als Ziel gesetzt. Dank vieler Spender in den vergangenen Wochen sind bereits 20.000 Euro in den regionalen Kindernotfond eingegangen. Damit ist der Topf des Kinderfonds schon gut gefüllt und schon bald könne die Zielmarke erreicht sein, hofft die Diakonie Erlangen.

Unbürokratische Hilfe für arme Kinder

Mit dem Geld aus dem Fonds helfe die Diakonie Kindern in der Region schnell und unbürokratisch, sagte Vorstandssprecher Pfarrer Matthias Ewelt. So gebe es zum Beispiel Zuschüsse für Musikunterricht oder die Mitgliedschaft im Sportverein. "Einem Kind haben wir durch Spenden sogar therapeutisches Reiten ermöglichen können", berichtet Julia Palmai, Leiterin der Ambulanten Erzieherischen Hilfen der Diakonie Erlangen und der Stadtmission Nürnberg. "Das hat sich unheimlich positiv auf die ganze Familie ausgewirkt".

Ein Zehntel der Kinder von Armut bedroht

Hilfe aus dem Kindernotfonds lindere nicht nur materielle Not, sondern helfe auch dabei, soziale Benachteiligungen zu beheben. Allein in Erlangen begleiten Julia Palmai und ihr Team derzeit etwa 40 Familien mit akuten finanziellen Problemen. Nach Angaben der Diakonie sind in der Stadt zehn Prozent der Kinder arm oder von Armut bedroht. Zum Internationalen Kindertag am 1. Juni hatte der kirchliche Sozialverband zu Spenden für den regionalen Kindernotfonds aufgerufen.