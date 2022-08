Mehrere Landkreise in Unterfranken haben Müllabfuhr-Probleme

In Teilen Unterfrankens kommt es aktuell bei der Leerung von Mülltonnen zu Verzögerungen. So etwa im Landkreis Schweinfurt. Grund dafür sind laut dem Landratsamt Schweinfurt krankheitsbedingte Ausfälle bei der Abfuhrfirma. Die Bevölkerung wird gebeten, die Mülltonnen im Zweifel ein oder zwei Tage an einer verkehrssicheren Stelle stehen zu lassen. Geleert werden sie demnach auf jeden Fall, nur eben möglicherweise etwas verspätet. Auch das Altpapier wird weggebracht.

Einschränkungen im Landkreis Miltenberg

Auch bei der privaten Entsorgungsfirma Remondis gibt es im Moment krankheitsbedingte Personalausfälle. Daher werden die Gelben Säcke im Landkreis Miltenberg und ein Teil des Altpapiers bis zum Samstag den 20. August nicht abgeholt. Das gab das Landratsamt Miltenberg bekannt. Die Bio- und die Restmülltonnen werden dagegen planmäßig geleert.

Ähnliche Lage im Landkreis Bad Kissingen

Ähnlich ist die Lage im Raum Bad Kissingen. "Tatsächlich sind auch wir im Landkreis Bad Kissingen immer mal wieder von Personalengpässen betroffen, sodass es vorkommen kann, dass der Hausmüll beziehungsweise die gelben Säcke verspätet abgeholt werden", teilt das Landratsamt auf BR-Anfrage mit.

Restmüll im Landkreis Aschaffenburg wird verspätet abgeholt

Auch im Landkreis Aschaffenburg kommt es derzeit in einzelnen Gemeinden dazu, dass der Restmüll ein bis zwei Tage verspätet abgefahren wird. Zuvor war hiervon teils auch die Abfuhr des Bio-Mülls betroffen, so das Landratsamt. Grund für die Verspätung seien auch hier Personalausfälle beim beauftragten Entsorgungsdienstleister. Andere Müllarten – wie der Gelbe Sack oder Altpapier – seien bislang nicht von einer Verspätung betroffen.

Landkreis Main-Spessart kommt bisher hinterher

Im Landkreis Main-Spessart ist die Personalsituation angespannt, aber die Müllabfuhr noch gewährleistet. "Bisher sind wir in der Lage, alle Leistungen im Bereich der Müllabfuhr vertragskonform zu erbringen", sagt Martin Oppmann, Leiter der Kommunalen Abfallwirtschaft in Main-Spessart. "Wir hoffen, dass es so bleibt."

Keine Ausfälle in der Stadt Schweinfurt

In der Stadt Schweinfurt ist die Lage weniger ernst. Bei der dortigen Müllabfuhr gibt es bis auf die üblichen Krankheitstage und Urlaubszeiten keine besonderen Ausfälle, die zu Betriebsstörungen führen würden. Ebenso habe das Entsorgungsunternehmen ALBA, das die Abholung der Gelben Säcke durchführt, bis auf die übliche knappe Personaldecke keine Ausfälle gemeldet, die zu Einschränkungen führen würden, so die Stadt Schweinfurt.

Stadt Würzburg: Keine Warnungen – alles läuft nach Plan

Die Krankheitslage bei den Würzburger Stadtreinigern ist derzeit entspannt, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Für die Abholung der Gelben Säcke ist in Würzburg-Stadt das Unternehmen Knettenbrech und Gurdulic zuständig. Hier gab es keine Warnungen. Eigenen Angaben zufolge läuft auch bei der Müllabfuhr des Kommunalunternehmens im Landkreis Würzburg alles nach Plan.

Personalnot im Landkreis Haßberge hat keine Auswirkungen

Wie das Landratsamt in Haßfurt mitteilt, berichten die Entsorgungsfirmen von Personalengpässen wegen Urlaub, Krankheit, Quarantäne und nicht besetzten oder nicht besetzbaren Arbeitsplätzen. Die Leistung könne derzeit aber noch erbracht werden.