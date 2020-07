Regionale Metzger profitieren von Tönnies-Skandal

Etwa ein Drittel der rund 3.000 Metzger in Bayern schlachtet noch selbst, so schätzt der Landesinnungsverband fürs Fleischerhandwerk. Ein weiteres Drittel lasse in regionalen Schlachthöfen schlachten. Aber: Ein Drittel der eigentlich handwerklichen Metzger mit kleinen Läden kauft das Fleisch bei Großbetrieben ein.

Selber schlachten ist zu teuer

Vielen sind die EU-Auflagen zu kompliziert, zu aufwendig und zu teuer. Wer selbst schlachtet, muss investieren. Das hat vor ein paar Jahren die Metzgerei Filser in Altenstadt bei Schongau gemacht. Die Traditionsmetzgerei gibt es in der vierten Generation. Zweimal in der Woche wird geschlachtet: Montag Schweine, Dienstag Rind. Nur für wenige Stunden wird das Schlachthaus gebraucht. Die Zahl der Schlachtungen ist überschaubar. Bis zu 13 Schweine und ein bis zwei Rinder pro Woche. Für Metzgermeister Ludwig Filser ist die Schlachtung ein "Draufzahlgeschäft" - jetzt wird es aber zum Alleinstellungsmerkmal.

Eigene Schlachtung bringt Qualität und kostet Geld

Wer selbst schlachtet, erkauft sich seine Qualität teuer. Allein die verpflichtende Tierbeschau durch einen Tierarzt vor der Schlachtung kostet pro Tier 15 Euro. Gerade bei kleinen Betrieben mit wenig Schlachtungen geht das ins Geld. Die großen Fleischkonzerne profitieren dagegen von der Masse und oft haben sie ihren eigenen Tierarzt im Betrieb.

"Wir haben damals den Schritt in die Zukunft gewagt, weil ich gesagt habe: Ich mache weiter. Wir haben viel investiert und tragen davon jetzt die Früchte, dass wir immer noch unsere eigene Schlachtung haben. Was sicherlich mehr Geld kostet, als wenn ich es irgendwoher kaufe, aber ich weiß, was ich für Qualität habe." Ludwig Filser

Regionalität beflügelt durch Corona und Tönnies

Der Coronalockdown hat dazu geführt, dass viele Menschen wieder daheim zum Kochen angefangen haben. Dazu die Vorfälle bei den Fleischkonzernen mit ihren fragwürdigen Arbeitsbedingungen. Das alles hat den Trend zur Regionalität beflügelt. Ludwig Filser spürt das jeden Abend, wenn er in die Kasse schaut. An machen Tagen im Lockdown waren die Umsätze sogar vergleichbar mit dem Weihnachtsgeschäft, so Filser. Die Nachfrage nach regionalen Fleisch und Wurst sei so groß, dass er teilweise gar nicht mit der Produktion nachkomme. Aber auch das zeichnet Qualität aus, sagt Filser. Nicht immer ist alles in der Theke - auch das macht Regionalität aus.

Politik und Kunden sind gefordert

Die Diskussion um höhere Fleisch- und Wurstpreise hat Fahrt aufgenommen. Metzgermeister Ludwig Fliser aus Altenstadt glaubt aber nicht, dass es viel bringt, wenn die Kunden die Zeche zahlen müssen. Regionales Fleisch und Wurst sollten für jeden bezahlbar bleiben, so Fliser. Er sieht ganz andere in der Pflicht.

"Mir wäre es wichtig, dass auch ein Umdenken von der Politik von oben kommt. Nicht, dass wir Kleinen oder auch etwas Größere den Kostendruck von der eigenen Schlachtung haben. Man müsste die Kosten auf die großen Massenschlachter übertragen, die enorm kostengünstig schlachten können. Die schlachten günstiger, als ich meine eigene Waren jemals kriegen kann." Ludwig Filser

Aber letztlich hat es der Kunde selbst in der Hand. Mit jeder Kaufentscheidung kann ein Zeichen für Regionalität gesetzt werden. Die Zukunft wird zeigen, ob es nur bei Lippenbekenntnis bleibt oder ob wirklich ein Umdenken durch die Coronakrise stattgefunden hat.