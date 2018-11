Regionale Firmen wollen mit Sportmode punkten

Peter Räuber verbringt seine Zeit am liebsten auf dem Berg: im Sommer beim Biken, im Winter beim Langlaufen. Aber die Sport-Kleidung stellte ihn nicht zufrieden. Also hat der Chiemgauer Maloja gegründet. "Die große Vision war eine Modemarke, die im Funktionsbereich starke Design-Einflüsse entwickelt", sagt er.

Zweidrittel in Europa produziert

Mittlerweile haben er und sein Geschäftspartner Klaus Haas eine oberbayerische Erfolgsstory vorzuweisen. Ihre Mode verkaufen sie weltweit. 70 Prozent der Kleidung stellen sie in europäischen Produktionsstätten her, vor allem in Bulgarien und Portugal, die restlichen 30 Prozent in Asien.