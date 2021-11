Regionale "Hotspot-Lockdowns" in Bayern: Was dort gilt

Wann der Hotspot-Lockdown nicht mehr gilt

Wenn die Inzidenzwerte an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Grenze von 1.000 wieder unterschritten haben, gelten diese Einschränkungen nicht mehr. Noch am Dienstag waren die Landkreise Regen, Deggendorf, Landshut und Passau über der 1.000-Inzidenz-Grenze gelegen. Da aber die neue Verordnung mit der Hotspot-Lockdown-Regel erst am Mittwoch in Kraft getreten ist und diese Landkreise zu diesem Zeitpunkt nicht mehr über 1.000 Fälle pro 100.000 Einwohner hatten, bleiben sie zunächst von einem Hotspot-Lockdown verschont.

Verständnisvolle Reaktionen aus den Landkreisen

Der Landkreis Rosenheim hofft, dass die neuen Maßnahmen dazu führen, die außerordentlichen Belastungen im Gesundheitswesen in der Region zu mildern. Das ist auch das Ziel des Landkreises Rottal-Inn: "Natürlich ist ein Lockdown nie eine schöne Lösung, insbesondere für unsere jetzt betroffenen Gastwirte – und gerade bei uns in Rottal-Inn, wir haben in den vergangenen eineinhalb Jahren ja mehr Zeit im Lockdown verbracht als alle anderen", sagt ein Sprecher des Landratsamtes. "Dennoch ist auch uns klar, dass bei diesen Zahlen und insbesondere der Situation in unseren Kliniken etwas geschehen musste."

Hotspot-Lockdown trifft die Allgemeinheit

"Das Bittere ist, dass es jetzt wieder die Allgemeinheit trifft", sagt der Traunsteiner Landrat Siegfried Walch. "Wir haben die letzten Monate immer versucht, den Menschen klarzumachen, dass wir genau das verhindern wollen. Alle, die das Impfangebot angenommen haben, haben ihren Teil dazu beitragen." Ein Aspekt ist Walch besonders wichtig: "Nicht der Lockdown ist das Schlimme – der Lockdown ist die Maßnahme. Das Schlimme ist, dass sich bis jetzt so wenig impfen ließen."