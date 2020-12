Bischof Kopp will nicht auf Weihnachtsgottesdienste verzichten

Weihnachtsgottesdienste sind bisher noch nicht verboten, der Spielraum für die Kirchen ist dennoch klein: Gemeindegesang ist verboten, Abstandhalten geboten und viele Regelungen mehr. Christian Kopp, Regionalbischof der Evangelischen Kirche für München und Oberbayern rät aber nicht davon ab, an den Feiertagen Gottesdienste zu besuchen.

Im Interview der Woche auf B5 aktuell sagte er, Weihnachten sei das Fest der Gestaltung, der Musik und Lichter. Dieses Jahr müsse man aber alles anders machen, es brauche kreative Lösungen. Dennoch wolle er den Menschen nicht grundsätzlich empfehlen, zuhause zu bleiben. Die Kirchen würden alle Corona-Regeln beachten, vieles laufe im Freien ab.

To-Go-Tüten für die Gläubigen

"Wir werden Abstand halten, darauf achten, dass alles in Ordnung ist. Wer in einen Weihnachtsgottesdienst gehen will, der soll in einen Weihnachtsgottesdienst gehen. Dafür bieten wir ganz viele verschiedene Formate an." Christian Kopp, Regionalbischof der Evangelischen Kirche für München und Oberbayern

Gleichzeitig habe man sich aber auch für diejenigen, die Daheim bleiben, einiges einfallen lassen. So würden beispielsweise in einigen Gemeinden To-go-Tüten mit Kerze, Stern und besinnlichem Text verteilt.

Deutliche Distanzierung von Querdenker-Bewegung

Kritik äußerte der Regionalbischof an der sogenannten Querdenker-Bewegung, die ihren Widerstand gegen Corona-Maßnahmen oft christlich verkläre, mit dem Kruzifix in der Hand protestiere oder wie in München geschehen, Demos kurzerhand in Gottesdienste umwidme. Kopp erklärte, die Querdenker machten ihm durchaus Sorgen. Viele dächten sehr einseitig an die Beschränkung ihrer Freiheitsrechte. Das habe für seine Begriffe nichts mit Querdenken und auch nichts mit der christlichen Botschaft zu tun.

Zur Frage, wie die Kirche der Zukunft aussehen könnte, sagte der Regionalbischof, die Kirche sei wie die ganze Gesellschaft im Moment sehr müde, aber hinter der Müdigkeit gebe es eine große Lust, darüber nachzudenken, wie man 2021/22 Kirche sein wolle: Es werde weniger Geld und weniger Mitglieder geben, aber genau die gleiche starke Botschaft und weiterhin engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.