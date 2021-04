Regionalbischof Kopp: Ostergottesdienste mit Abstand und online

Für die Christen weltweit stehen die wichtigsten Feiertage des Jahres bevor. Das Osterfest findet allerdings bereits zum zweiten Mal unter Corona-Bedingungen statt. In vielen Kirchengemeinden ist man heuer besser vorbereitet als vor einem Jahr.

Hygiene-Konzepte, Freiluft-Gottesdienste - verschiedene Alternativen können inzwischen umgesetzt werden. Auch wenn die Kirche nicht voll besetzt werden darf verfolgt ein Teil der Besucher den Gottesdienst per Übertragung in einem Nebenraum. Dennoch bleiben viele regelmäßige Kirchengänger aus Sorge vor einer Ansteckung dieses Jahr lieber zu Hause.

Auch 2021 wird es Ostern

Im B5 Thema des Tages sagte Christian Kopp, evangelischer Regionalbischof im Kirchenkreis München und Oberbayern: "In Corona-Zeiten ungetrübte Freude, das würden wir uns alle mal wieder wünschen. Ich würde auch gerne mal wieder tanzen gehen und singen." Trotzdem werde es Ostern auch 2021 im Corona-Jahr 2. Und die Kirche werde alles dafür tun, dass Menschen, die Sehnsucht danach haben, Ostern kirchlich zu gestalten, Möglichkeiten dafür haben.

Kirche wird kreativer

Weiter sagte Kopp, die Kirche nutze nun auch digitale Formate. Online-Gottesdienste bezeichnete er als "wunderbare Möglichkeit", Menschen zu Hause zu erreichen. Ersetzen könne ein Online-Gottesdienst Kirche vor Ort aber nicht: "Wie es da riecht, was da für Bilder sind, was da für eine Atmosphäre ist, wie da Menschen agieren - das ist ein anderes Erlebnis", so Kopp.

Ein Blick in die Zukunft

Aussagen darüber zu machen, wie Kirche in Zukunft sein wird, findet Kopp sehr schwierig. Er erlebe eine erstaunliche Offenheit für die Themen der Kirche, die viel mit der Sorge um Mitmenschen zu tun hätten. Wie die Verbundenheit dann nach der Pandemie aussehe, werde man sehen.

Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!