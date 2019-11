Regionalbischöfin von Oberbayern - Abschied nach fast 20 Jahren

Es ist kein leichter Abschied nach fast 20 Jahren als Regionalbischöfin des Kirchenkreises München und Oberbayern. Zuvor war die Theologin und Germanistin für Publikationen und Nachrichten des Landeskirchenamts verantwortlich, nachdem sie lange Zeit als Journalistin für die Süddeutsche Zeitung und für den Bayerischen Rundfunk tätig war. Journalismus, das ist bis heute die zweite Leidenschaft der Theologin und Germanistin. "Journalisten und Theologen verbindet ja eines: Die Suche nach der Wahrheit, die Liebe zum Wort und zur Sprache", erklärt sie, "das konnte ich natürlich wunderbar in die Funktion, die ich jetzt ausgeübt habe hineinnehmen. Ich liebe es, Texte zu verfassen, sie auch zu sprechen."

Vom Wort zum Sonntag ins Bischofsamt

Deutschlandweit bekannt wurde die in Baden-Würtemberg geborene und im Landkreis Rosenheim aufgewachsene Theologin in den 1990er-Jahren als Sprecherin des "Wort zum Sonntag" im Ersten bevor sie 2001 Regionalbischöfin wurde und somit zuständig für 500.000 Protestanten im Freistaat. Als erste Frau in Bayern in einem bischöflichen Amt wollte sie für Arme und Obdachlose eintreten und gegen Ausländerfeindlichkeit und Missstände in der Altenhilfe kämpfen. Themen, die ihr auch heute noch in der Kirche wichtig sind, so interpretiert sie die Aufgabe ihres Hirtenamtes: "Auf die Menschen schauen, die an den Rand gedrängt werden, die akut Hilfe brauchen, Altersarmut spielt eine Rolle, Kinder, die in Not sind, natürlich auch die Integration von Flüchtlingen ist eine wichtige Aufgabe für uns. Und dazu gehört der permanente Dialog mit der Politik."

Nachdem sie viele Jahre lang als ständige Vertreterin des bayerischen Landesbischofs unterwegs war, wäre sie 2011 fast selbst Landesbischöfin geworden, unterlag am Ende aber ihrem Gegenkandidaten Heinrich Bedford-Strohm. Der Zusammenarbeit habe diese Wahlniederlage aber nicht geschadet, versichert Breit-Keßler: "Er hat vom ersten Tag an sofort gesagt, dass ich seine ständige Vertreterin bleiben werden – wir verstehen uns sehr gut, wir diskutieren über viele Dinge, sind in einem regen Austausch."

Mitarbeit an EKD-Stellungnahmen - auch an umstrittenen

Als stellvertretende Vorsitzende der Kammer für Öffentliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Deutschland arbeitet die Theologin an Stellungnahmen der EKD zu gesellschaftlich relevanten Themen mit, wie zum Beispiel 2013 an der viel diskutierten Orientierungshilfe zu Ehe und Familie. Breit-Keßler scheut die theologische Auseinandersetzung auch über strittige Themen nicht. "Wie es heute mit Patchwork-Familien zum Beispiel ausschaut, welche Unterstützung die brauchen, wie es mit der Rolle der Frau in solchen Konstrukten aussieht. Ich liebe die Arbeit in solchen Gremien, weil man sich ja heftig auseinandersetzt, weil es unterschiedliche Positionen gibt – es ist wunderbar sich so ein bisschen zu hackeln und am Ende zu einem gemeinsamen Werk zu kommen", sagt sie.

Neben ihrem theologischen und kirchenpolitischen Engagement ist Breit-Keßler Mitbegründerin der Evangelischen Stiftung Hospiz. Aktuell setzt sie sich als Botschafterin des Textilsiegels "Grüner Knopf" des Bundesentwicklungsministeriums für eine nachhaltige und faire Mode-Produktion ein. Einen Ruhestand im klassischen Sinne scheint Susanne Breit-Keßler nach ihrem Rückzug aus dem Bischofsamt nicht im Sinn zu haben. "So lange mir der liebe Gott Gesundheit schenkt, werde ich das zu nutzen wissen", sagt sie.

Am Sonntag wird Susanne Breit-Keßler in der Münchner St.Lukas-Kirche mit einem Gottesdienst verabschiedet, der live im BR-Fernsehen übertragen wird.