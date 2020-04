Regionalbischöfin überrascht von früher Gottesdienst-Bekanntgabe

Eigentlich sollte die Öffentlichkeit erst nach der Kabinettssitzung am Dienstag (28.04.20) davon erfahren, dass in Bayern Gottesdienste wieder erlaubt seien. Das zumindest erklärte Greiner gegenüber dem BR. Man hätte ursprünglich Stillschweigen vereinbart, es hätte ja erst das Kabinett zustimmen müssen. Erst danach wäre den Kirchen Bescheid gegeben worden, ob das Sicherheitskonzept trägt, so Greiner.

Alle Infos zur Corona-Krise im Ticker

News-Ticker: Coronavirus in Oberfranken

Greiner will an Online-Gottesdiensten festhalten

Nichtsdestotrotz freute sich Greiner riesig, denn zum Glauben gehöre die Zusammenkunft – nicht nur in digitaler Form. Die zahlreichen Online-Gottesdienste hätten in den vergangenen Wochen gezeigt, dass die Kirche einen großen Schritt nach vorne gemacht habe, in der Fähigkeit über den Glauben mittels unterschiedlicher Medien zu sprechen. Greiner glaubt, dass die bewährten Formen der Online-Gottesdienste sicher auch weiter beibehalten werden.

"Es wird sicher noch länger viele Menschen geben, die nicht in die Geschäfte und Gotteshäuser kommen wollen – für die wollen wir auch weiter über diese Medien da sein." Die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner.

Gottesdienste unter strengen Auflagen

Dank der bevorstehenden Lockerung können nun in Bayern wieder Gottesdienste gefeiert werden. Allerdings unterliegen sie einigen Sicherheitsvorkehrungen, die in enger Absprache mit den Regionalbischöfen festgelegt wurden. So dürfen die Gottesdienste unter anderem nicht länger als eine Stunde dauern und es besteht zudem eine Mundschutz-Pflicht.