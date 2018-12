03.12.2018, 16:24 Uhr

Regionalbahn rammt Schienenrollwagen

Bei Goßmannsdorf am Main (Lkr. Würzburg) hat eine Regionalbahn einen Schienenrollwagen gerammt. Bei dem Vorfall am Samstagabend wurde niemand verletzt, so die Bundespolizei. Der Rollwagen wurde vollständig zerstört.