Regionalbahn Augsburg-Donauwörth: Behinderungen bis Ende Februar

Regionalexpress- und Fernzüge auf der Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth fahren – aber bei den Regionalbahnen sieht die Lage anders aus. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, müssen sich Pendler wohl noch bis 28. Februar auf Behinderungen einstellen.

Ersatzverkehr via Bus und Straßenbahn

Für die Reisenden heißt das: Zwischen Gersthofen und Augsburg müssen sie tagsüber auf den Ersatzverkehr ausweichen. Zwischen 5.00 und 19.00 Uhr verkehren Pendelbusse und Straßenbahnen. Die ein oder andere Regionalbahn könnte auch durchfahren, wenn kurzfristig Kapazitäten auf den Gleisen frei sind.

Abends und nachts mehr Zugverbindungen

In den Abend- und Nachtstunden sind generell weniger Züge auf der Strecke. Deswegen können Regionalbahnen ab ca. 20.00 Uhr fahrplanmäßig fahren – auf dem betroffenen Streckenabschnitt allerdings nur eingleisig. Deswegen ist auch abends und nachts mit Verzögerungen von bis zu zehn Minuten zu rechnen.

Güterzug hat Weichen beschädigt

Grund für die Behinderungen: ein entgleister Güterzug. Am 15. Februar war er in Augsburg-Oberhausen aus den Gleisen gesprungen. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein sogenannter Hemmschuh vergessen worden war. Das ist eine keilförmige Vorrichtung auf dem Gleis, die verhindern soll, dass Waggons wegrollen. Bei dem Unfall wurden mehrere Weichen so schwer beschädigt, dass sie ausgetauscht werden müssen.