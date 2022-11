"Regional und einzigartig": Concept Store soll Hof beleben

Den Leerstand in der Innenstadt bekämpfen, regionale und nachhaltige Produkte verkaufen und Künstlern aus der Region eine Plattform anbieten: Das will der "Souvenir regional & einzigartig"-Laden in Hof. Der sogenannte Concept Store wird am Samstag um 10 Uhr in der Ludwigstraße eröffnet.

Leerstehende Immobilien wieder mit Leben füllen

Auf 200 Quadratmeter gibt es – historisch bedingt – vor allem Textilwaren. Der Laden in der Hofer Ludwigstraße ist ein gemeinsames Projekt des Netzwerks KüKo (Künstlerkolonie) und der Stadt Hof. Ziel ist es, leerstehende Immobilien wieder mit Leben zu füllen, die Innenstadt attraktiver zu gestalten und eine bunte Mischung aus regionalen Produkten anzubieten.

Vom Strickkurs bis zur Steuernummer

Mehr als 30 Textiler und Designer aus der Region machen bei dem Projekt mit, das vorerst auf ein halbes Jahr angelegt ist. Geplant ist neben dem Verkauf auch das Angebot von Workshops – sowohl für die Aussteller als auch für die Kunden. Dies könne beispielsweise ein Strickkurs sein, aber auch Fortbildungen für die verkaufenden Künstler. "Da geht es auch mal darum, wie man sich eine Steuernummer beim Finanzamt holt", so Sabine Gollner vom Netzwerk KüKo im BR-Gespräch. Für alle Akteure sei der Umgang mit den verwendeten Ressourcen wichtig. Nachhaltigkeit spiele eine große Rolle, so Gollner. Das spiegelt sich auch in der Gestaltung des Ladens wider, die verwendeten Materialien wurden alle wiederverwertet.

Concept Store soll mehr Besucher in die Innenstadt locken

Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) hofft, dass junge Unternehmer aus der Region durch das Projekt eine Plattform bekommen, sich vernetzen können und mit ihren Produkten auch Menschen in die Innenstadt ziehen.

Unterstützt wird das Projekt ein Jahr lang mit Mitteln aus dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte & Zentren für ein Leerstandsprojekt" des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen mit 200.000 Euro. Anschließend soll sich der Laden selbst tragen können.