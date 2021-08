Regional einkaufen im Umkreis von zehn Kilometern

Was bedeutet Regionalität?

Der Begriff "regional" ist ein schwammiger und auch dehnbarer Begriff. Für unseren Selbstversuch wählten wir einen Umkreis von zehn Kilometern. Für Bioläden in der Region bedeutet Regionalität, dass die Produkte aus ganz Niederbayern kommen.

Christian Preiß vom Bioladen in Plattling setzt dabei auf Transparenz: Mit Schildern am Obst- und Gemüseregal macht er für die Kunden sichtbar, woher genau aus Niederbayern Karotten und Salate kommen. Jeder kann daher selbst entscheiden, was Regionalität für ihn bedeutet.

Marktschwärmereien, bei denen Kunden regionale Produkte bestellen und auch liefern lassen können, haben sich auf einen Umkreis von 40 Kilometern beschränkt. Regionalität bezieht sich aber nicht auf einen geografischen Umkreis.

Regionalität heißt auch Saisonalität

Regional bedeutet auch saisonal: Was gerade wächst, blüht und reif ist, kann geerntet und gekocht werden. So beginnt beispielsweise erst im August/September die Apfelzeit. Obst wird daher oft importiert. Das könnte sich aber bald ändern: Daniel Dorfmeister von der Obstmeisterei in Aholming ist davon überzeugt, dass Niederbayern bald schon eine Obstbauregion werden könnte – bedingt durch den Klimawandel. Dorfmeister will künftig Erdbeeren und Heidelbeeren neben seinen Äpfeln anbauen. Auch Mathias Ittlinger aus Kleinweichs baut derzeit Wassermelonen an und wird sie bald in seinem Hofladen neben den frischen Eiern verkaufen.

Unsere Korrespondentin wird in Zukunft aber nicht alles mit dem Rad besorgen. Zehn Kilometer waren ein sportliches Ziel. Sie kennt aber jetzt die Anlaufstellen für regionale Produkte aus der Region - und schätzt die Lebensmittel noch mehr. Den Begriff Regionalität wird sie nochmal überdenken und ihn vielleicht doch auf ganz Niederbayern ausweiten.

💡 Tipp:

Im Internet gibt es von Städten bereits informative Übersichtsseiten zu Bioläden, Hofläden und Wochenmärkte in der Region. Zudem bieten Marktschwärmereien regionale Produkte aus der Region an, die auch geliefert werden können. Auch auf Supermärkte muss beim regionalen Einkaufen nicht verzichtet werden: Einige Landwirte beliefern Supermärkte mit Eiern oder Gemüse – und machen die Herkunft der Lebensmittel für Kunden sichtbar und transparent.