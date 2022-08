> Region Würzburg: Wasserentnahme aus Gewässern verboten

Die andauernde Hitze und Trockenheit hat deutliche Auswirkungen auf die Flüsse, Bäche und Seen in Unterfranken. Das Landratsamt Würzburg reagiert mit einer Allgemeinverfügung. Das Entnehmen von Wasser ist nur noch in Ausnahmefällen möglich.