Region Nürnberg: Baustellen erfordern Geduld bei Autofahrern

In Schwabach, Nürnberg und Stein haben am Montag Bauarbeiten an viel befahrenen Verkehrsachsen begonnen. So ist unter anderem die Bundesstraße 14 bei Stein bis voraussichtlich 23. August komplett gesperrt, eine wichtige Route, die täglich mehrere tausend Autofahrer von und in Richtung Ansbach nutzen. Hier wird die Fahrbahndecke erneuert, eine Umleitung ist ausgeschildert, genauso auch bei der Bundesstraße 2 von und in Richtung Schwabach.

Vollsperre auf der B2 zwischen Mühlhof und Reichelsdorf

Im Bereich Wolkersdorf ist die Fahrspur in beide Richtungen gesperrt. Dort werden neue Strom-, Gas- und Wasserleitungen verlegt. Außerdem gibt es auf der B2 zwischen Mühlhof und Reichelsdorf eine Vollsperre, die Thomas-Kolb-Brücke wird hier saniert. Betroffen davon sind auch die Buslinien 61 und 82, die eine Umleitung nehmen müssen. Bis zum 10. September sollen die Bauarbeiten laut dem Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) abgeschlossen sein.

Staus rund um die Von-der-Tann-Straße

Wolfgang Prehl, Pressesprecher der Polizei Mittelfranken, sagte zu BR24: "Der Polizei sind bisher keine vermehrten Unfälle an diesen Stellen bekannt. Aus polizeilicher Sicht verlief der Wochenstart am Vormittag ruhig." Anders sah die Situation am Nachmittag auf dem Ring in Höhe der Von-der-Tann-Straße aus. Dort wird in Fahrtrichtung Norden, also Richtung A73, die Fahrbahndecke noch bis zum 6. August zwischen Wallensteinstraße und Rothenburgerstraße erneuert. Es staute sich am Nachmittag und dem frühen Abend bis zur Kreuzung an der Hansastraße, auch die Umfahrungen waren zum Teil überlastet.

Bauarbeiten in Fürth

Eine ähnliche Situation könnte es auch am Dienstag am Ring an der Bayernstraße geben. Für Sanierungsarbeiten wird die Strecke zwischen Schultheißalle und Münchner Straße in Fahrtrichtung Frankenstraße für einen Tag gesperrt, Umleitungen sind auch hier eingerichtet. In Fürth beginnen ebenfalls ab Dienstag Bauarbeiten an der Stromversorgung, die laut infra Fürth bis zum 20. September ausgebaut werden soll. Betroffen ist der Bereich zwischen Maxstraße und der Bahnunterführung. Da abschnittsweise gebaut wird, soll die jeweils aktuelle Verkehrsführung ausgeschildert werden.

Straßensperren in Erlangen

Auch in Erlangen gibt es einige Baustellen - unter anderem werden die Bayreuther Straße und die Essenbacher Straße erneuert, sie sind deshalb bis zum 3. September gesperrt. Weitere Informationen, welche Straßen noch von Bauarbeiten betroffen sind, gibt es auf den Webseiten des Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) und des Fürther Energieversorgers infra Fürth.