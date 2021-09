Region München: Wohnungsmarkt bis 2039 etwas entspannter

Beim Regionalen Planungsverband München (RPV) sieht man "eine gute Chance, den aktuellen Wohnungsmangel etwas abzumildern". Geschäftsführer Christian Breu erklärte diese Einschätzung in der heutigen Sitzung mit der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung in der Region: Nach den Berechnungen des Bayerischen Landesamts für Statistik wird das Wachstum bis 2039 schwächer ausfallen als man es bislang vorhergesagt hatte. In der Region München werde die Bevölkerung um von jetzt 2,93 Millionen Einwohnern um 220.000 auf dann 3,15 Millionen steigen.

50.000 Einwohner weniger als zunächst prognostiziert

Die etwa 50.000 Einwohner weniger - als bisher in Prognosen veranschlagt - würden für den Wohnungsmarkt ins Gewicht fallen, so Breu. Wie und wo sich speziell die Stadt München in den nächsten zwei Jahrzehnten entwickeln soll, ist Gegenstand im Stadtentwicklungsplan München 2040. Der Entwurf soll ab November mit den Umlandgemeinden diskutiert werden. Der RPV wird voraussichtlich im Dezember dazu Stellung nehmen.